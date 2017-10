Danilo Petrucci: "Podría haber terminado con la pole position". | FOTO: Lucas ADSC - VAVEL

A pesar de los problemas de salud que ha sufrido esta semana, Danilo Petrucci saldrá mañana desde la primera línea de parrilla, justo por detrás de Johann Zarco y delante de Marc Márquez. El italiano, que ha entrado directamente en la Q2 tras clasificarse sexto en la combinada, ha ido muy fuerte desde los primeros compases. Finalmente, ha tenido que conformarse con la segunda posición de salida, aunque ha demostrado tener buen ritmo.

Petrucci no se ha encontrado del todo cómodo durante la sesión de la mañana. Aunque no ha llovido, la pista aún estaba muy mojada. A medida que avanzaba la jornada, la pista ha ido secándose poco a poco, aunque no del todo. “Estoy muy contento porque no lo esperaba. Esta mañana, la sensación no fue perfecta y no pude estar tan rápido como esperaba”, ha comentado el piloto.

Danilo Petrucci saldrá mañana desde la primera línea de parrilla. | FOTO: Lucas ADSC - VAVEL

Ya en la sesión de la tarde, el italiano ha salido a pista con la intención de aprovechar al máximo el tiempo disponible. Danilo Petrucci ha demostrado tener buen ritmo desde el principio de la sesión de clasificación, incluso podría haberle arrebatado la pole a Johann Zarco de no ser por un pequeño error que ha cometido en la última vuelta. “En la calificación, hicimos una muy buena estrategia aprovechando al máximo el tiempo disponible. Es una lástima que cometiera un error en una de las últimas curvas, de lo contrario podría haber terminado con la pole position”, ha afirmado Petrucci al finalizar el entrenamiento.

De cara a la carrera de mañana, valora muy positivamente salir desde la primera fila de parrilla. Además, se muestra confiado en que mañana hará una buena carrera. “El inicio de la primera fila es muy bueno y comenzar delante en este circuito es muy importante. Tengo mucha confianza para mañana”, ha concluido el piloto italiano.