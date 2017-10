Márquez encuentra los límites mientras Pedrosa sufre en Motegi

Google Plus

Márquez durante los entrenamientos de Aragón / Foto: Lucas ADSC

A pesar de que la lluvia no ha cesado durante toda la jornada, las sesiones de entrenamiento de MotoGP no han dejado de lado la acción y la presión que acompaña a algunos pilotos. El líder del mundial, Marc Márquez, es uno de ellos y ha logrado mantener un ritmo muy positivo de cara a la carrera del domingo.

El de Cervera fue el más rápido en el FP1 de la mañana y el segundo mejor por la tarde, quedándose a 0.043 milésimas de su rival, Andrea Dovizioso. "Esta mañana todo ha ido perfecto y me he sentido muy, muy bien en la moto. Todo iba bien hasta la última salida del FP2, a pesar de que hemos tenido que dar marcha atrás en un cambio en la puesta punto que no había funcionado tan bien como hubiéramos deseado", explicaba al acabar la primera jornada.

Viniendo de una victoria en Aragón, no quiere dejar escapar más puntos, encarando con fuerza la última parte del mundial y buscando en cada entrenamiento los límites. "Al final de la sesión hemos puesto un nuevo juego de neumáticos y he tenido unas sensaciones distintas, con menos agarre. He tenido un high-side, lo cual es un poco raro en MotoGP ahora, pero estoy bien."

Márquez, Lorenzo y Pedrosa durante el GP de Aragón / Foto: Lucas ADSC

"Necesitamos comprobar por qué ha pasado, y ciertamente podemos trabajar un poco en la electrónica para entender cómo mejorar ese aspecto. En cualquier caso, hemos conseguido la velocidad necesaria y nuestros tiempos por vuelta han salido bien, así que mantendremos nuestra mentalidad. Me siento con confianza para el fin de semana", concluía Marc Márquez.

Para su compañero de equipo, las cosas han sido muy diferentes. Dani Pedrosa ha vuelto a tener los problemas de Misano con la temperatura de los neumáticos. En la primera sesión, el español se clasificó en vigésimo lugar, mejorando su tiempo por la tarde en tres segundo y subiendo al octavo puesto.

"La mañana ha sido muy complicada porque hemos sufrido para calentar los neumáticos y no he tenido agarre. Por la tarde hemos modificado la puesta a punto, con el objetivo de hacer frente a estas temperaturas frías, y hemos mejorado un poco, pero no lo suficiente aún. Sigo sintiéndome incómodo en la moto debido a la falta de agarre", explicó a la prensa.

"Teníamos una especificación de neumático más blanda disponible, pero mirando a la previsión, esperamos que llegue más lluvia. Hemos preferido seguir con la configuración de neumáticos que creemos que puede aguantar la carrera, buscando entender cómo hacerla funcionar bien para nosotros."