Previa Ducati GP de Japón: todo o nada en tierras japonesas

Dovizioso seguirá luchando por el título y Lorenzo quiere demostrar su evolución. Foto: Ducati Motor (twitter)

Ducati confía en Motegi y sus pilotos para que hagan una buena actuación a falta de cuatro carreras para finalizar la temporada.

Andrea Dovizioso sigue luchando por el título junto a Marc Márquez y Maverick Viñales. Jorge Lorenzo tiene una batalla propia con su Desmosedici GP17 para ser cada Gran Premio más rápido. Mientras que el italiano debe arriesgar pero gestionar bien las carreras, el balear no tiene nada que perder y, como mucho, se vería limitado por ayudar al propio Dovizioso.

Jorge Lorenzo seguirá luchando por su primera victoria con Ducati. Foto: Jorge Lorenzo (Facebook)

El trazado japonés no es el que mejor se le da a la marca italiana, pero el rendimiento de ambos pilotos se espera alto de cara a la carrera, siempre que las condiciones meteorológicas respeten.

En el caso de lluvia durante la carrera, Jorge Lorenzo ha demostrado que sabe ir muy rápido con su Ducati, como ya hizo durante las primeras vueltas del Gran Premio de San Marino. Andrea Dovizioso no ha tenido tan buenas sensaciones bajo la lluvia esta temporada.

Ambos pilotos han cosechado buenos resultados en el trazado japonés, sobretodo Jorge Lorenzo, que ha logrado en Motegi tres victorias y cinco pole positions. Andrea Dovizioso se hizo con la victoria en 2004, la misma temporada que se proclamó campeón del mundo de 125cc.

Foto: Ducati Motor (twitter)

Arriesgar sin cometer errores

El segundo de la clasificación general, Andrea Dovizioso, sabe que está en terreno Honda. Es decir, su primer rival, Marc Márquez, corre en casa y el italiano sabe que irá a por la victoria y arriesgará de nuevo.

“Puede ser un buen circuito, pero sobre todo Márquez está muy en forma. Además hay muchos otros pilotos en forma, que pueden estar delante o entre nosotros”. El italiano sabe que tanto los pilotos de Yamaha como su compañero de equipo estarán delante. Puede que algún otro invitado se cuele en la fiesta.

El último podio de Dovizisos fue en San Marino. Foto: Ducati Motor (twitter)

Dovizioso debe reaccionar a las respuestas de Márquez, y para ello debe arriesgar para estar a la altura del de Cervera y restarle puntos. Todo ello sin cometer un error que le dejase sin opciones.

El italiano declaró que “hay que utilizar la carrera pero sobre todo, atacar. En estas últimas carreras todos iremos al ataque. Puede ocurrir de todo. En las dos anteriores carreras no peleamos por la victoria, pero no es que conserváramos nada. Simplemente no estábamos tan arriba como en otras ocasiones”. Motegi si puede que sea el circuito en el que vuelva a estar arriba.

Lorenzo no tiene nada que perder

Jorge Lorenzo lo tiene cada Gran Premio más claro, su objetivo es: “estar cada vez más cerca de ganar y conseguir estar en el podio”, subrayó el piloto mallorquín el jueves. Sus sensaciones cada vez son mejores y durante las carreras se muestra más competitivo, lidera bastantes vueltas y termina más cerca del vencedor.

Jorge Lorenzo llega a Japón tras conseguir su segundo podio de la temporada. Foto: Ducati Motor (twitter)

El mallorquín considera Motegi un circuito en el que “la moto se adapta bien a las características del trazado y será una buena oportunidad para conseguir un buen resultado”. Con su último podio en Aragón, segundo de la temporada, el piloto español espera estar de nuevo en la cabeza de carrera.