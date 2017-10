Jonás Folger se pierde el Gran Premio de Japón

Carrera del Gran Premio de Catalunya. Foto: Marc González (Vavel España).

Este jueves el alemán Jonas Folger viajará a su país a hacerse un reconocimiento tras la sospecha de los médicos del circuito de una mononucleosis, más conocida como la enfermedad del beso. Los síntomas son los mismos que en 2012 cuando era piloto de 125cc y que pasan por una pérdida de fuerza y energía.

Según el comunicado que ha emitido su propio equipo, el Tech3, el piloto se perderá el Gran Premio de Japón y hay grandes posibilidades de que el alemán se pierda las dos próximas pruebas, Australia y Malasia, e incluso la última prueba del mundial, el Gran Premio de Valencia, peligra.

El piloto ya se aquejaba a la llegada al circuito de que se encontraba débil: "Me siento muy débil ya desde las carreras en Misano y Aragón. Al llegar aquí estaba luchando con mis niveles de energía, lo he pasado muy mal incluso para salir del hotel. Tuve que perderme actos de Yamaha, lo que siento mucho. Me reuní con Hervé el miércoles por la noche y acordamos ir a un chequeo médico. Tuve mononucleosis en el pasado, así que existe la posibilidad de que haya rebrotado, pero no estaremos seguros hasta que me hagan más pruebas en Múnich".

El equipo ha decidido sustituir al piloto del Tech3 aunque en principio esa no era la idea, el encargado de hacerlo, el japonés Kohta Nozane que correrá en su Gran Premio de casa.

Nozane es un piloto del equipo de Yamaha en resistencia, con el que corrió las 8 horas de Suzuka. Es del mismo lugar que Aoyama, Chiba, que también correrá sustituyendo al lesionado Miller. Nozane debutó en el mundial como wild car de Moto2 en este mismo circuito.