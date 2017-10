Previa del Avintia Racing en el GP de Japón: una despedida por todo lo alto

Carrera del Gran Premio de Catalunya. Foto: Marc González (Vavel España).

El equipo Real Avintia racing llegaba al inicio del mundial con grandes expectativas. Los encargados de llevar su moto a lo más alto, Héctor Barberá y Loris Baz.

Tras un inicio en el Gran Premio de Qatar prometedor, ya que sus dos pilotos entraron dentro de los puntos, se preveía que podría ser un buen año para el equipo. Pero si algo puede caracterizar el año que están llevando a cabo los pilotos del Avintia es la gran irregularidad que están teniendo.

Hasta el parón de verano, Loris Baz había puntuado en seis de las nueve carreras mientras que en la segunda parte solo ha puntuado en dos de las seis que se han participado. La trayectoria de Héctor es muy parecida habiendo puntuado en seis de las nueve carreras la primera parte y en la segunda tan solo una vez.

Así fue en la última carrera antes de la gira asiática, ambos pilotos terminaron fuera de los puntos tras una carrera muy complicada en el Gran Premio de Aragón.

Y aunque la primera parte ha sido bastante favorable para el Avintia esto no se ve reflejado en el mundial ya que el piloto español se encuentra en 21º posición y su compañero, el francés Loris Baz en 15ª posición.

El equipo aún cuenta con esperanzas de finalizar bien el año en el que Héctor Barberá se despedirá de la categoría reina para adentrarse en una nueva aventura en Moto2 con el HP Pons Racing y Loris Paz volverá al campeonato de SBK.

Héctor Barberá: "Cuando vi la oportunidad de volver al equipo de Sito Pons no me lo pensé. Juntos fuimos subcampeones del mundo. Estoy en el momento de arriesgar y tomar una decisión así. Tengo la motivación necesaria para empezar este nuevo proyecto. Y también quiero agradecer a Avintia Racing, que hayan facilitado la resolución del contrato. El objetivo, luchar por ganar carreras y el campeonato".

Loris Baz: "Hace tres años no fue fácil para mí venir aquí. Pocos pensaron que podía conducir un MotoGP debido a mi envergadura, pero creo que he demostrado lo contrario. Aparte de eso, creo que estos tres años me han ayudado a ser un mejor piloto. He mejorado mi estilo, mi ritmo de carrera ... He progresado mucho y eso es de lo que estoy más orgulloso"

De lo que estamos seguros es de que esto no será un adiós, aún nos queda mucho que disfrutar de estos grandes pilotos que demostrarán en estas cuatro carreras todo lo que esté en sus manos.