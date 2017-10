Previa Pramac Racing GP de Japón: cuatro finales para firmar el cuarto

Cuatro finales para firmar el cuarto | Foto: Marc González - VAVEL

Con el Gran Premio de Japón el OCTO Pramac Racing afronta la primera de las cuatro finales que tiene ante sí para conseguir terminar la temporada actual como la cuarta mejor fábrica del paddock. El equipo –que aún no ha conseguido ninguna victoria– suma 151 puntos, siendo sus dos mejores resultados dos segundos puestos (Países Bajos y San Marino) y un tercero (Italia), ambos a manos del italiano Danilo Petrucci. La gira asiática supone un triplete clave para que los pilotos del Pramac consigan recortar los 50 puntos que separan a su equipo del cuarto de la clasificación, el Monster Yamaha Tech 3.

La temporada no ha ido tan bien como se esperaba. De los 14 Grandes Premios disputados el equipo suma siete retiradas entre los dos pilotos, un número significativo teniendo también en cuenta el bajo rendimiento de Scott Redding, que ya ha firmado con Aprilia para la temporada 2018. El año pasado, Motegi tampoco marchó bien para el equipo. Petrucci y Redding terminaron octavo y noveno respectivamente, sumando tan sólo 17 puntos. Por tanto, el italiano y el británico tendrán que realizar una buena actuación el próximo fin de semana si quieren mantener a su equipo en la lucha por la cuarta posición del trofeo de Constructores.

Danilo Petrucci, piloto experimentado

Después de un fin de semana difícil y el mal resultado obtenido en Motorland, donde terminó 20º por problemas de adherencia, el objetivo de Petrucci en Motegi será puntuar. Es una pista muy diferente en la que el italiano ha reconocido ser “mucho más competitivos”, con copiosas y largas rectas que favorecen la velocidad punta que alcanza la Ducati, punto fuerte del bólido rojo. Sin embargo, el italiano no parece encontrar buenas sensaciones en el circuito japonés y así lo han ido demostrando sus resultados de los últimos años, donde su mejor fruto ha sido una octava posición el año pasado.

Petrucci en el GP de Cataluña | Foto: Marc González - VAVEL

La temporada pasada Petrucci terminó octavo, una posición por delante de su compañero de equipo. Inmerso en un grupo de cuatro en la lucha por la séptima posición, batallando con Álvaro Bautista, Scott Redding y Stefan Bradl, el italiano no consiguió placar al español con sus ataques, que se escapó y no dejó más opción para el del Pramac que conformarse con una octava posición. Entonces, pilotaba una GP15 con la que no llegó a encontrar las sensaciones necesarias para competir cómodamente. Este año, a manos de una GP17, el #9 se siente más fuerte y competitivo y aborda la gira asiática con la intención de repetir el no tan lejano resultado de San Marino, donde firmó una segunda posición a la estela de Márquez.

Scott Redding, con ganas de irse

El pasado mes de agosto se hacía oficial que Scott Redding disputará la temporada 2018 con Aprilia, en sustitución de su compatriota Sam Lowes. En su quinta temporada en la categoría reina, el británico regresa a la marca que le hizo debutar. En los dos años que lleva con el Pramac, Redding no ha conseguido encontrarse cómodo sobre la máquina que pilota y no ha cumplido las expectativas, lo que motivó su salida del equipo. El #45 no ha dudado en reconocer abiertamente su alborozo por volver al Team Gresini, algo que tampoco favorece su motivación de cara a mejorar en lo que queda de temporada.

Scott Redding en el GP de Cataluña | Foto: Marc González - VAVEL

Sin embargo, los resultados de Redding en las próximas citas serán verdaderamente importantes para el futuro de su actual equipo. El año pasado cruzó la línea de meta en novena posición, cumpliendo el objetivo que se había fijado de terminar entre los diez primeros. Dados los malos resultados que lleva arrastrando durante toda la temporada, no sería de extrañar un propósito similar en tierras niponas. No obstante, las condiciones meteorológicas serán determinantes y, como bien se sabe, todo puede pasar.