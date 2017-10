Google Plus

Foto: Lucas ADSC | VAVEL

El título del Mundial de MotoGP se decidirá en las próximas grandes citas. La primera parada será Japón para terminar en Valencia. Con Viñales a 28 y Dovizioso a 16 puntos del actual líder, Marc Márquez, todo parece ser que se decidirá en la última gran cita cita del campeonato: Valencia. Aún así, en estas últimas carreras se ha podido observar algo raro... En Misano, Marc luchó hasta el final por la primera posición con Petrucci. En Aragón al italiano se le añadió su compañero de equipo, Dani Pedrosa, y su paisano, Jorge Lorenzo. En este último, los cuatro pilotos se jugaron ser cabeza de carrera mientras que la balanza cayó a favor del de Cervera.

Con lo cual, Márquez sale beneficiado de esta circunstancia. No se juega las carreras ante rivales directos como lo son Dovizioso y Viñales sino que, en las dos últimas carreras, por ejemplo, tuvo que lidiar el cuarto, séptimo y octavo clasificado de la tabla. Honda, Yamaha y Ducati han dejado clara su posición: no van a establecer órdenes de equipo. Márquez difiere y es que para él "hay muchos jueces". "Tienes que fijarte en todos y tenerlos en cuenta como rivales", justificó en actual líder del Mundial de MotoGP.

Su compañero de equipo no lo tiene tan claro y no es de la opinión de Márquez. Para Dani Pedrosa "todos cuentan y van a ser parte". "Los puntos que cuentan no son de quién te los quita, sino los que tú sumas o dejas de sumar. Hay carreras en las que puedes estar en el podio y otras en las que sufres un poco más", afirma el catalán.

Márquez y Dovizioso dependen matemáticamente de ellos mismos y son los pilotos con más victorias en lo que va de campeonato: cinco para el actual líder y cuatro para el italiano. Quedan cuatro citas: Japón, Australia, Malasia y Valencia. Márquez podría cantar aliron en distintas fechas de la gira asiática, pero todo hace indicar que el de Cerverá deberá de esperar a Valencia para alzarse con su sexto Mundial.