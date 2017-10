Marc Márquez: "En una carrera puedes perder muchos puntos"

Google Plus

Fotografía: Marc González - VAVEL

El actual líder del campeonato se ha ido al suelo hasta en 22 ocasiones, superando su propio récord en una temporada. Y es que ver caer a Marc Márquez en entrenamientos ya se ha convertido casi en algo habitual esta temporada 2017. El de Cervera supera año tras año el número de veces que se ha ido al suelo, sin ir más lejos en Misano igualaba las 17 caídas de 2016 y con las siguientes tras el Gran Premio de Italia, alcanzó las 22, faltando aún cuatro citas para que finalice esta temporada. En los 14 grandes premios disputados hasta el momento sólo en cuatro de ellos no se cayó en ningún momento (Jerez, Mugello, Holanda y Alemania), y es que Márquez ha dejado su propio récord de caídas en un mismo fin de semana. Estas son las cuatro que tuvo en su GP de casa, el Gran Premio de Catalunya.

Pero todo el mundo sabe que estas caídas se deben a la obsesión de Marc en el límite de cada trazado, y por suerte del catalán la gran mayoría han sido en entrenamientos y no en carrera. El piloto de Cervera se marca un objetivo referente al tema caídas: “Las caídas están ahí y es una de las cosas que siempre me exijo y tengo que mejorar porque ahora vienen tres carreras seguidas”.

Es por eso que el de Honda no ha podido evitar recordar lo que le pasó a su compañero de equipo en una caída que sufrió en el GP de Japón. Dani Pedrosa se fracturó la clavícula hace un año en los entrenamientos de Japón y esto el impidió participar en todo el triplete asiático: "Dani se cayó en Motegi el año pasado y se perdió el triplete. Al final tienes que estar centrado en todos los entrenos y no fijarte en los demás. Tenemos esa pequeña ventaja que en caso de lluvia como en Misano te permite marcar de cerca al rival y no tener que arriesgar 100%”, explicaba Marc Márquez.

Pero la principal preocupación de Márquez es lo que pueda pasar en las siguientes carreras, ya que cualquier error podría ser muy perjudicial para el campeonato, ya que son muchos los pilotos que este año están jugándose el título de campeón del mundo de MotoGP: “Tenemos que seguir con la misma mentalidad. Tengo muy mentalizado que este mundial va a ser largo. Es muy difícil y hay muchos pilotos delante. En una carrera puedes perder muchos puntos simplemente por elegir mal el neumático o la puesta a punto y aún más si se hace un cero”, zanjaba Marc.