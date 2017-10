Sabe más Valentino por viejo, que por Valentino

Google Plus

Valentino Rossi en la rueda de prensa del GP de Aragón | Foto: Lucas ADSC (Vavel España)

Valentino Rossi volvió a hacer lo que todo el mundo consideraba imposible, volver a subirse a una moto 22 días después de su rotura de tibia y peroné mientras entrenaba en su rancho la modalidad de enduro. No sólo ha vuelto al ruedo, sino que ha terminado quinto en la carrera del Gran Premio de MotorLand Aragón, cosa que ni el mismo Valentino esperaba.

Todos daban por loco al italiano al querer correr tan pronto. Márquez, en cambio lo entendía. "Yo habría hecho lo mismo", llegó a comentar en alguna ocasión. Pero lo cierto es que Valentino llevaba controlado el tema de su lesión más de lo que la gente creía. Al fin y al cabo, el de Tavullia ya pasó por esta situación hace unos cuantos años, cuando sufrió la primera rotura de tibia y peroné en los entrenamientos libres del Gran Premio de Mugello. En aquel entonces, la fractura era totalmente abierta y se le dio un periodo de dos meses de ausencia, que fueron un mes y 13 días. Esta vez han sido 40 días, los cuales el italiano ha decidido acortar a 22, casi la mitad.

Hace siete años, esta fractura lo dejó definitivamente fuera del mundial y sin opciones de disputárselo a su por entonces compañero, Jorge Lorenzo. Sin embargo, esta vez al solo perderse una de las dos carreras que entraban en el tiempo dictaminado por los doctores para su recuperación, y el quinto puesto de MotorLand, hay algún rayo de esperanza, pero las circunstancias que se tienen que dar son muy improbables. Márquez no cometerá tres fallos en cuatro carreras. Dani Pedrosa va muy fuerte. Maverick Viñales puede ganar su primer mundial de MotoGP con Yamaha. De hecho, Yamaha ya le ha comunicado a Valentino que no debe estorbar a Maverick, ya que tiene el mundial en juego y él ya no tiene opciones.

Aunque se hayan esfumado esas opciones al décimo, Rossi es positivo con Aragón. "Estoy muy contento porque la semana pasada no sabía si podría pilotar. Fue un gran resultado". También habló de Marc Márquez, ahora líder sin empates con Andrea Dovizioso. "Tiene ahora uno cuantos puntos más de ventaja. Está demostrando en las últimas carreras ser muy rápido en todas las condiciones. Creo que será difícil, pero todo está abierto".

En casi dos semanas llegamos a la esperada recta final con el triplete asiático, con primera parada en el circuito japonés de Motegi, en el que Márquez fue campeón en dos ocasiones (2014 y 2016). Este año no podrá volver a hacerlo, pero podríamos tener otro campeón del mundo llamado Joan Mir. Valentino Rossi habrá tenido casi tres semanas para seguir con su recuperación y veremos cómo se encuentra para luchar por el podio en Japón, tal y como espera.