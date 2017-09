Reasfaltado y remodelación en Montmeló

Cambio de dirección en la nueva chicane | FOTO: Marc González (VAVEL España)

Está claro que el Circuito de Barcelona-Catalunya es el que más está dando de hablar en cuanto a si se mantiene en el calendario del Mundial, y es que los cambios en la curva diez y la chicane unos metros más adelante de la de la F1 después del trágico accidente de Luis Salom en la curva 12, no gustaron a los pilotos.

“Cuando criticamos Montmeló lo hacemos de forma constructiva y para mejorar. Se mató un piloto y lo que queremos es mejorar la seguridad. Les pedimos una nueva chicane y se colocó un trozo de asfalto mal puesto con el que aún nos caíamos más. Se tienen que hacer bien las cosas”, explicaba Aleix Espargaró semanas más tarde del Gran Premio de este año.

Tras los argumentos de los pilotos, en la comisión del viernes en Aragón se volvió a hablar del tema, zanjando un poco con él, diciendo que desde después de Navidad hasta febrero se realizarán las obras, en las que se incluyen un reasfaltado para quitar los baches de la pista y lo más importante: se alejará el muro de la fatídica curva 12, alejando también la tribuna H y moviéndola hacia la curva de entrada a meta para poner la escapatoria necesaria, ampliar la seguridad y que se pueda retomar el antiguo trazado.

No obstante, para la curva de La Caixa por ahora no hay decisión definitiva y posiblemente quedará igual, cosa que no gusta mucho a algunos pilotos, como Jorge Lorenzo: “Personalmente no termina de gustarme la solución de la curva diez, porque si uno comete un error puede llevarse a otro por delante como me pasó a mí con Iannone”.

Después de realizar los cambios, Dorna dará el visto bueno para ver si estos son adecuados con los requisitos que pedían los pilotos de MotoGP.