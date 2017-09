Viñales: "Si queremos ganar hay que mejorar el conjunto"

Foto: Marc González | VAVEL

Maverick Viñales no salió contento de Aragón. Las decisiones del equipo le pesaron mucho a la hora de conseguir el objetivo para dicho Gran Premio: recortar puntos a Márquez y Dovizioso. "Luchar por el campeonato así será muy difícil", expuso el español, que dijo haberse levantado "con la idea de ganar y tras dar el 200% ves que no lo pillas".

Maverick culpó su elección de neumáticos para la carrera. Neumáticos que no había probado en todo el fin de semana y quiso explicar que "si hubiera rodado el viernes con la goma no la hubiera elegido (la dura)". Fue duro con su elección, pero se justificó de la misma queriendo dejar claro que para ganar "hay que mejorar en conjunto". Viñales ganó tres de las cinco primeras carreras y desde el Gran Premio de Francia (21 de mayo) no ha logrado una primera posición.

“Rossi pilotó como siempre. Cuando lo vi delante al principio pensé que iba a ganar la carrera porque termina muy fuerte. Pero después se quedó sin tracción”, añadió tras ser preguntado por la lucha que mantuvo por el cuarto puesto con su compañero de equipo, Valentino Rossi.

“Con el conjunto que tenemos ahora es difícil pensar que podemos remontar 30 puntos. Si conseguimos encontrar la tracción y lo conseguimos ya, podremos luchar. Pero así, imposible”, así de tajante fue el piloto español conforme al rendimiento de su M1 en Aragón.

Ahora llega el tridente asiático y habrá, junto con la última cita en Valencia, 100 puntos en juego. Maverick se encuentra en tercera posición, a 28 del actual líder: Marc Márquez. Puede ganar su primer Mundial de MotoGP, pero veremos a ver si es capaz de hacerlo. Las cartas están sobre la mesa y Viñales sabe que para poder jugarlas bien y conseguir escalar posiciones debe hacerse con un buen conjunto de cara a la gira asiática.