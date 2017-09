Rossi: "No me esperaba quedar en quinta posición"

Foto: Marc González | VAVEL

Valentino Rossi hizo lo que para muchos era imposible: correr en el Gran Premio de Aragón. Además, podemos añadir la consecución del quinto puesto en la cita española. El italiano realizó una carrera en la que fue de más a menos. Estaba claro que no iba a mantener el ritmo demostrado a lo largo del fin de semana, pero realizó (con dolor y cansancio) una muy buena carrera. Rossi tenía claro que "la carrera sería más difícil que los entrenamientos, especialmente en la segunda parte". En el segundo tramo de la carrera, Rossi se encontró "más cansado y con más dolor". Todo ello, añadido a los problemas que tuvo el equipo con la degradación de la goma trasera de la Yamaha.

"No me esperaba poder terminar quinto, pero en estos casos tienes que mantener la mente abierta", añadió Valentino Rossi. Sabe que, a tres semanas de Motegi, tiene que "trabajar para llegar lo mejor que pueda". Parece que el italiano tiene la energía de un joven, no de un viejo rockero ya que ha comentado que "si de algo me he dado cuenta estos días es de las ganas que tengo de correr". Aún así, quisó ser realista y exponer que es capaz de tomarse "las cosas con calma".

Sin lugar a duda, Rossi ha demostrado que sigue siendo él. Quizás un poco más realista, más calmado; pero con las mismas ganas de correr. Actualmente, se encuentra en quinta posición a 56 puntos del actual líder del Mundial, Marc Márquez. Por ello, la siguiente prueba decantará la balanza en pro o en contra del italiano. Motegi decidirá si puede seguir en la posición alta de la tabla luchando por el campeonato conforme a lo que hagan los pilotos que están por arriba del heptacampeón. Aún así, Rossi ha hecho lo imposible, lo impensable. Lo volvió a hacer...