El podio de MotoGP al habla: triplete español en Aragón

Marc Márquez cometió un error en carrera, ero logró remontar y hacerse con la victoria. Fotomontaje: Martín Velarde

Márquez lo tenía en mente. Aragón era una cita marcada en su calendario para lograr la victoria, y así fue. Sin embargo, el piloto no pilotó tan cómodo durante el fin de semana como en otras citas, y llegó a sufrir en algunos momentos de carrera.

“No sé qué ha pasado. Durante todo el fin de semana he ido a momentos. Hoy por la mañana me encontraba bien pero desde que he salido a la carrera no me encontraba a gusto con la moto".

El ilerdense tenía varios motivos por los que arriesgar. "El simple hecho de correr en uno de mis circuitos favoritos, de correr delante de la afición y jugándote el título te saca una motivación extra de tu cuerpo, intentas sacar un poco más. Y más viendo cómo venía el grupo de atrás, que venía rápido y se podían perder muchos puntos”.

Como bien dijo Márquez, los de detrás suya venían bastante rápido, concretamente su compañero de equipo, Dani Pedrosa. El de Castellar de Vallés estuvo cerca de su compañero y lamentó haber gestionado la carrera al inicio. "He perdido bastante tiempo con Viñales, iba muy rápido. Arriesgué al adelantarle pero me di cuenta que mi ritmo era bueno. Me he divertido mucho al adelantar y remontar".

Algo arriesgado considera que fue el adelantamiento que tuvo que hacerle a Valentino Rossi. "Estaba muy apretado el adelantamiento con Rossi. Él se defendía a la izquierda. No veía que estaba detrás pero cubría su hueco demasiado. No creo que fuese necesario que me echara a la grava".

El piloto del Repsol Honda se va de Aragón contento y con la sensación de opciones de victoria. El propio Pedrosa asegura que no hay estrategias de equipo para el mundial de Marc y que "iba a por la victoria".

Jorge Lorenzo completó el podio español, como ya hizo en Jerez, pero esta vez fue diferente para él. "Este tercero lo prefiero más que el de Jerez. A mí lo que me interesa es estar cerca de ganar, y eso hicimos.

Su bajada de rendimiento en las últimas vueltas considera que son por los neumáticos blandos. "Las 7 últimas vueltas perdí tracción. Normalmente nuestra moto nos permite ir mejor con los blandos. En comparación con el año pasado, este año trajeron un neumático aún más blando y al probarlo decidí que era la mejor opción". Sin embargo, al final de carrera sufrió con esta elección. "El problema fue el neumático trasero, fui de los que más los cuidó pero al final de carrera ellos fueron mejor".

El mallorquín asegura que "la carrera ha sido muy física" y que "cuando me ha pasado Marc he intentado cogerle pero no llegaba a alcanzarle. Dani también me alcanzó e iba más rápido que yo".

También su estilo de pilotaje se adapta cada vez más al de Ducati. "La moto ya es completa en todos los circuitos. El punto más débil que tenemos es en medio de la curva, me gustaría que girase más. Por el contrario a la Yamaha, freno más tarde y tenemos buena tracción. Pero siempre estamos un poco a remolque de las Honda y las Yamaha".

Jorge Lorenzo mejora con este pódium la primera temporada de Valentino Rossi en Ducati, pero el mallorquín no quiere comparaciones porque según él "MotoGP ha cambiado mucho. No se pueden comparar las motos y los pilotos de 2011, 2012 y la Ducati de ahora"