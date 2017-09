Jorge Lorenzo: "Mañana lo podemos hacer bien"

Google Plus

Entrenamientos libres del Gran Premio de Motorland (Aragon). Foto: Lucas ADSC (Vavel España).

Después de unos entrenamientos libres en los que la cosa no fue nada bien para el piloto mallorquín, Jorge Lorenzo conseguía hoy una segunda posición que sirve para darle muchas esperanzas de cara a la carrera. Aunque para muchos ha sido sorprendente esta mejoría de la Ducati, para el '99' tampoco ha sido tan raro: "En el último libre ya me veía bien, tenía un buen ritmo en las últimas vueltas por lo tanto todo era posible, tuve esos 20 minutos, a la fuerza, de ventaja que me han venido bien".

La lluvia, más amiga que enemiga esta vez

De todos es sabido que la lluvia es uno de los grandes rivales para Lorenzo. Pero parece que esta vez no ha sido el caso, gracias a ella Jorge ha podido rodar más tiempo, lo que le ha servido para mejorar su Ducati y conseguir una segunda posición más inesperada.

Primera victoria con Ducati

"La victoria no es una obsesión, llegará cuando tenga que llegar y eso pasará cuando seamos lo suficientemente rápidos durante una carrera", afirmaba Lorenzo.

Y confirmaba sus buenas sensaciones de cara a la carrera: "Es verdad con que el buen tiempo del FP4 y las sensaciones de la QP mañana lo podemos hacer bien". Una de las cosas que le dan confianza a Jorge es que no tiene la misma presión que sus rivales.

A pesar de todo eso el piloto mallorquín asegura que el objetivo de la carrera es terminarla y coger experiencia.

La estrategia de carrera

Siempre que puede el piloto de Ducati utiliza la misma estrategia, hacer una buena salida y tirar fuerte para conseguir el máximo tiempo posible de distancia respecto a sus rivales. Esta vez Jorge intentará sobre todo conservar los neumáticos para poder llegar a final de carrera con posibilidades de podio.

La primera fila de Valentino

"Quizás otro piloto se lo hubiese tomado con más calma, además él todavía lucha por el mundial, le gusta este mundo y como él dice, aquí es feliz, y la medicina ha avanzado mucho. Puede que la lesión fuese menos grave que en 2010", aclaraba Lorenzo. Se muestra sorprendido por la rapidez de su recuperación y por su buena posición en parrilla.

Jorge reconoce que Maverick es el piloto rival este fin de semana por su gran ritmo demostrado hoy, así que su táctica será la de salir y tirar para sacarle la mayor ventaja aunque sabe que no será fácil. Aún así luchará por la victoria hasta el final.