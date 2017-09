Maverick Viñales: "Estoy muy contento, con la MotoGP los circuitos españoles me han ido fatal"

Foto: Lucas ADSC - VAVEL

La décimo cuarta cita del mundial, penúltima en tierras europeas, no empezaba con buen pie para el español. El viernes la lluvia sorprendió al comienzo de los entrenamientos libres, lo que hizo que Maverick Viñales sufriera durante toda la jornada. El de Yamaha acabó en 17º lugar en el acumulado, tras mejorar su tiempo en la FP2.

El sábado la cosa dio un giro radical. El sol salió y Viñales supo aprovechar al máximo las dos tandas cronometradas antes de jugársela todo por la pole. Fue segundo en la FP3, solo por detrás de Marc Márquez, a quien superó en el siguiente entrenamiento. "En la FP4 hemos hecho una buena vuelta al final, me sentía muy bien y cómodo con la moto. Me he sentido bien durante todo el fin de semana en seco, en agua no".

Ya en la clasificación, Maverick supo mantenerse en lo más alto de la tabla de tiempos durante toda la sesión. Márquez se estaba haciendo con la pole position pero una caída a falta de 2 minutos del final le dejó sin opciones de mejorar. El #25 aprovechó la oportunidad y le arrebató la primera posición de salida. Jorge Lorenzo y Valentino Rossi le acompañarán mañana en segunda y tercera posición respectivamente.

"Es importante estar siempre en primera línea en la clasificación, puedes apretar desde el principio y controlar los neumáticos. El equipo ha hecho un gran trabajo, desde esta mañana hasta la tarde hemos mejorado mucho. Me sentí mejor sobre la moto, con más confianza. Estoy muy contento", comentaba Viñales en rueda de prensa.

"Sienta increíble. Con la MotoGP los circuitos españoles me han ido fatal, así que feliz de conseguir la pole". El de Yamaha habló también de sus rivales, a quienes no esperaba tan fuertes en la jornada del sábado, a excepción de Marc que con la caída no tuvo opción a hacer nada más.

Pensando una vez más en su primera corona de MotoGP, Maverick Viñales explicó que la carrera de este domingo será clave de cara al futuro, aprovechando la quinta posición de Márquez en la parrilla y la séptima de Dovizioso. "Voy a probar, voy a intentar salir y dar mi máximo. Creo que mañana es una buena oportunidad pero no hay que cometer errores tampoco. Hay que ser inteligente y sacar lo mejor de lo que tengamos".

La clave ahora mismo es acabar de encontrar los mejores neumáticos para la carrera. La temperatura subirá de cara al domingo, por lo que comenta que es clave darle varias vueltas a una misma goma y conocer su durabilidad. "Tenemos que acabar de decidir, esta noche en la reunión decidiremos. Aquí es difícil porque no tuvimos tiempo para probar. Si que en Misano fue un poco más fácil, había tiempo para probar, pero aquí el tiempo ha sido corto. En la FP3 al fin y al cabo hay que hacer un qualifying, no te puedes dedicar a trabajar. Habrá que probar mañana en el warm up".