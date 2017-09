Google Plus

Viñales se lleva la Pole en Motorland

Igual que a ocurriera ayer, el día ha comenzado tapado y con nieblas mañaneras típicas de esta zona del Bajo Aragón. No obstante, en pocos minutos ha salido el sol para que los chicos de MotoGP pudieran realizar el primer entrenamiento en seco del fin de semana.

En los terceros libres, Marc Márquez ha conseguido el tiempo más rápido de la mañana en unos entrenos donde el centro de atención volvía a ser Valentino Rossi que, para sorpresa y alegría de muchos se ha colado en la Q2 directo tras rodar un total de 19 vueltas. Maverick Viñales ha aprovechado ese primer entreno de la mañana para recuperar sensaciones y colocarse en segunda posición a tres décimas de Márquez. Tercero ha sido Dani Pedrosa que ayer también se mostró competitivo en agua.

Con la Q1 ha comenzado las sesiones de clasificación para MotoGP a eso de las 14h. Se hacía extraño leer algunos de los nombres de la tabla de tiempos de la Q1: Zarco, Petrucci, Lorenzo… Un dato curioso es que, a falta de 4 minutos, todos los pilotos habían completado el mismo número de vueltas: cuatro. Parecía que iba a pasar el pequeño de los Espargaró pero, finalmente, Jorge Lorenzo se ha colado, junto con Zarco, en la Q2 para luchar por las posiciones de privilegio de parrilla. Lástima Miller que se ha quedado a solo 9 milésimas del corte después de haber dejado unas imágenes impresionantes derrapando en la salida de la curva 11.

Ha sido precisamente Lorenzo quien ha comenzado mandando en la Q2 y, junto con Márquez, se han ido intercambiando las posiciones. No obstante, ha sido Márquez el primero en bajar al 1´47” metiendo, a su vez, casi dos décimas a Maverick Viñales que comenzaba a dar gas de verdad.

A falta de 5 minutos, todos han vuelto a salir en un segundo “run” que sería decisivo para decidir las posiciones de salida de mañana. Los cascos rojos abundaban en la tabla de tiempos cuando Marc Márquez se iba al suelo en la curva 12. Parecía difícil que alguien lograse quitarle el mejor tiempo, pero entonces ha llegado Rossi y se ha puesto primero provocando una ovación dentro de la sala de prensa de Motorland. Poco ha durado la alegría porque Viñales, que venía pocos metros detrás se ha puesto primero consiguiendo un 1´47´635 que sería definitivo. Lorenzo ha sacado entonces su martillo para intentar lograr la heroicidad de tener que pasar por el filtro de la Q1 y conseguir la pole. Final y desafortunadamente para el mallorquín, solo ha podido ser segundo quedándose a una sola décima del tiempo de Maverick Viñales. Dani Pedrosa entonces el que gastaba su último cartucho y ha intentado hacer el mejor tiempo en su segunda vuelta lanzada, como suele ser habitual, pero no ha acabado de encontrarse cómodo y se ha tenido que conformar con una sexta plaza que seguro sabe a poco. Por detrás de él rodaba Álvaro Bautista que se ha ido al suelo en la entrada del sacacorchos.

Con la bandera a cuadros se podía confirmar una primera fila cuyo orden no se esperaba: Maverick Viñales conseguía una pole, seguramente en consecuencia de la ausencia de Marc, que pocos imaginaban. Jorge Lorenzo, que había tenido que pasar por la Q1 en la que se le veía nervioso, lograba un trabajado segundo puesto por delante de nada más y nada menos que Valentino Rossi, la gran sorpresa del día que, a pesar de ser sometido a una cirugía hace pocos días y no tener clara su presencia aquí hasta el martes, se ha metido en primera fila y ha demostrado por qué es uno de los más grandes (si no el que más) de todos los tiempos.

Declaraciones Parque Cerrado

1º Maverick Viñales (1:47:635): “Espero que pueda mantener un ritmo de cuarenta y ochos en la carrera para poder estar delante. Las condiciones de la QP han sido parecidas a las que tendremos mañana en carrera. A diferencia de ayer en mojado, he tenido muy buenas sensaciones en seco y me siento competitivo”.

2º Valentino Rossi (1:47:735): “He hecho un buen trabajo desde la operación y la pierna va mejor cada día. Tengo algo de dolor, pero puedo aun así puedo ir rápido. Ahora me queda saber si podré tener buen ritmo y llegar al final de carrera de forma competitiva soportando el dolor.”

3º Jorge Lorenzo (1:47:815): “Con esta moto todavía necesito kilómetros y rodaje, es por eso que ayer estuve lejos, no he rodado mucho en agua con la Ducati. Esta mañana estaba lejos porque era la primera vez que rodaba con esta moto aquí en seco y necesitaba precisamente adaptarme a este circuito en condiciones de asfalto seco”.