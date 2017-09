Alex Rins: "La carrera de casa [Montmeló] me la perdí, así que llego aquí con muchas ganas"

Gran Premio de Catalunya. Foto Marc González (Vavel España).

Alex Rins llega al Gran Premio de Aragón tras haber conseguido una de sus mejores clasificaciones en la carrera anterior. Rins se muestra optimista y con ganas de subirse a su Suzuki.

Casco especial para el GP de casa

Alex llegaba este jueves a la rueda de prensa con una novedad, y es que en este GP llevará un casco rosa, unos guantes y botas del mismo color y su número de la moto que lo acompañan, la pregunta por qué este color, a lo que el piloto de Suzuki declaró: "Junto con mi equipo decidimos hacer algo especial para el Gran Premio de casa propusieron varias ideas pero al final esta es la que más nos gustó y es que el cáncer de mama está muy presente hoy en día" afirmaba Rins. Objetaba que no es un tema personal sino porque muchas mujeres lo sufren.

​El Gran Premio de casa

Rins llega a este Gran Premio feliz y con ganas de hacer una buena carrera en la es su "carrera del pueblo" así lo declaraba el propio piloto: "La carrera de [Montmeló] me la perdí así que llego aquí con muchas ganas, es un circuito que se me da bien y es un circuito que me motiva mucho porque viene mucha gente de mi pueblo".

El mejor momento de Alex Rins de la temporada

El '42' afirma estar en su mejor momento ya que después de la lesión que sufrió en la pasada carrera de Las Américas, donde se fracturó cúbito y radio del antebrazo izquierdo, llega aquí en su mejor momento físico y personal. En el Gran Premio de Misano consiguió su mejor resultado de la temporada habiendo pasado octavo por meta. Aquí intentará hacer otro top 10 como viene haciendo en las dos últimas carreras.

Sobre su adaptación al mundial de Moto GP

El piloto de Valdealgorfa confirma estar completamente adaptado a la categoría aunque con menos experiencia la cual carrera tras carrera va consiguiendo.

Tests de Misano

"Ni Iannone ni yo rodamos en los tests por las condiciones de la pista, así que no traemos nuevas modificaciones. La nueva modificación la llevó Iannone durante toda la carrera, pero yo no sé cómo me va porque muchas veces lo que va bien a uno al otro no", zanjaba Rins.

​Sobre la recuperación de Valentino Rossi

Se muestra sorprendido tras la vuelta del piloto italiano, y así lo expresaba: "A todos nos ha sorprendido no solo a mí y bueno mañana se probará aquí, si ha venido es porque se encuentra bien y yo creo que le irá bien, aunque no creo que esté al 100%" terminaba las declaraciones Alex.