Flashback Aragón 2016: Márquez, victoria y medio titulo mundial

Marc Márquez saludando sobre su Honda. /FOTO: Marc González

El gran premio de Aragón marcó el camino hacia el titulo que a final de temporada, Marc Márquez se agenció. Sumando así, a su palmares su tercera corona en la categoria reina. El piloto del Repsol Honda no dudo en volver a demostrar de lo que es capaz de hacer sobre su moto cuando el incio de una carrera se complica. Con susto incluido, que le podría haber costado la carrera e incluso el titulo, consiguió salvar las situaciones que le llevarón a cruzar la línea de meta en primera posición, y le llevaba a poner más tierra de por medio con sus principales rivales, Jorge Lorenzo y Valentino Rossi, que ocuparón el segundo y tercer cajón del podio, respectivamente.

Se apaga el semáforo. Empieza la verdadera acción, el momento más esperado de todo el fin de semana. Marc Márquez, con la pole. Maverick Viñales acechando des de la segunda posición. Cerró la tercera línea el rival más directo del de Cervera, Jorge Lorenzo. Valentino Rossi les veía des de más atrás, cerrando la segunda fila en sexta posición, pero en el piloto de Yamaha salir des de más atrás que sus rivales no es, para nada, un signo de debilidad, al contrario.

Una salida muy agresiva para todos los pilotos. Mucho lio en las primeras posiciones. Buena salida para Jorge Lorenzo y Maverick Viñales, no así para para Marc Márquez, quien en solo una curva se complicó los primeros compases de la carrera. Rossi no falló, casi nunca falla en la salida y ese día no fue una excepción. Una gran salida del italiano le hizo colocarse delante con sus rivales más directos, encabezados por Maverick, quien había cogido las riendas del Gran Premio de Aragón.

La idea con la que Márquez llegaba a Aragón era la de imponerse, dar un golpe sobre la mesa para avisar que él quería, si o si, ese mundial. Durante la primera vuelta y tras una mala salida, el piloto catalán no quiso reservar nada y protagonizo uno de sus adelantamientos “al límite”, a esos a los que ya nos tiene acostumbrados pero nunca dejan de sorprender. Un adelantamiento, justito, de Márquez a Lorenzo en la primera vuelta, en el que al de Honda le dio tiempo, incluso a 310 km/h levantar la mano para disculparse por la agresividad con la que había arrevesado al balear.

Pero ni aun liderando la carrera Márquez se relaja. Un movimiento que estuvo a punto de alterarle todos los planes que había ido construyendo a lo largo de la temporada. Protagonizando una de sus imagenes más comunes, una más, con sus valiosos y habilidoso codos salvó lo que podría haber acabado en desastre. Eso sí, este susto que hizo saltar a los aficionados le relegó hasta la quinta posición. La cosa para Márquez se complicaba.

Los ojos del líder del mundial veían como por delante tenia a Maverick Viñales, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi y Andrea Dovizioso. Con más calma en el cuerpo, y la temperatura adecuada en sus neumaticos con goma dura, Márquez decidió ir paso a paso, piloto a piloto. La curva 15 fue la principal testigo de los adelantamientos que llevaron al piloto del Repsol Honda hacerse con la victoria.

A falta de 12 giros, Marc superó a Vale, y con este adelantamiento se hacía con la primera posición para no soltarla hasta cruzar la meta. Con una vuelta rápida y un ritmo superior al de sus rivales, marcó la diferencia necesaria para alzarse con su victoria número 54, igualando así a Mick Doohan.

Lorenzo, por su parte, adelantó a Viñales para iniciar, la que sería la persecución a su compañero de equipo, no solo por la segunda posición en carrera, sino también por la segunda posición en la general del campeonato.

Ahí residía la emoción de las últimas vueltas del gran premio de Aragón. El mallorquín se acercó al italiano, lo observo y a falta de cinco vueltas para que cayese la bandera a cuadros adelanto a su compañero de equipo. Pero el de Tavullia no se rindió. Se avecinaba una gran batalla, pero Valentino se fue largo a falta de dos giros y el error le relegó a un tercer lugar, que ya no pudo remediar.

Tras este gran premio, el piloto de Cervera se marchaba con 52 puntos sobre Rossi y 66 sobre el mallorquín, Jorge Lorenzo.

Márquez se marchaba de MotorLand con medio título bajo el brazo, esperando, y trabajando, para que durante la gira asiática el desenlace del mundial se decantara hacia su lado de la balanza y le hiciese coronarse como tricampeón del mundo de Moto GP.