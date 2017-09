Google Plus

Héctor Barberá: "Aragón es especial" | FOTO: Marc González (VAVEL España)

El piloto del Reale Avintia Racing afronta el tercer gran premio de casa buscando un buen resultado, que parece ser muy difícil este año ya que ha declarado en muchas ocasiones que su estilo de pilotaje no se adapta a la Ducati 2016 y lo supo desde la gira asiática del año pasado cuando la probó en sustitución de Iannone. “Con una moto dos años más antigua estaba dentro del top 10 regularmente y este año me está costando. Me está costando también pasar a la Q2. Desde que probé esta moto en Japón tuve muchos problemas.“

Haciendo referencia a su fin de semana para olvidar en el Gran Premio de San Marino, asegura que seguirán dando el máximo tanto él como su equipo para obtener buen resultado y llegar con el mejor ritmo a la gira asiática a pesar de las dificultades que está teniendo este año. “Aragón es diferente al resto de circuitos a los que vamos en España y el trazado es bastante técnico, pero va bien para la Ducati. Siempre es bonito y emocionante correr delante de nuestra afición” zanja Héctor.

El equipo que más suena para su futuro es el de Sito Pons en Moto2, el Pons HP 40 como compañero de Fabio Quartararo que acaba de subir a la categoría y tiene contrato. No es oficial todavía su fichaje aunque se preve que lo será en las próximas semanas, ya que es la opción con más probabilidades tras quedarse sin sitio en MotoGP aun teniendo contrato para un año más. “No me voy a quedar rellenando la parrilla otro año. Probaré en Moto2 en la que todos tenemos motos parecidas y si no voy rápido será por cosa mía, pero al menos tengo que intentarlo. Espero coger carrerilla para volver con más fuerza a MotoGP”.