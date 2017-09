Marc Márquez: "Este Mundial es increíble, está muy ajustado"

Google Plus

Foto: Marc González - VAVEL

Marc Márquez protagonizó en Misano una carrera de libro que le devolvió el liderato del campeonato. Empatado a puntos con Dovizioso, el catalán encabeza la tabla de la general con la presión de saber que no puede cometer ningún error si quiere permanecer en la lucha por el Mundial. Actualmente son tres los pilotos que tienen opciones reales de hacerse con el título de la categoría reina: Márquez, Dovizioso y Viñales. Tres pilotos en un umbral de 16 puntos. A falta de cinco carreras por disputarse, estas cifras convierten el campeonato en uno de los más peliagudos que se recuerdan.

El nivel y ritmo que se han impuesto esta temporada no dejan lugar para ningún tipo de despiste. El de Cervera es consciente de que no puede perder la concentración y, tanto su equipo como él, tendrán que seguir al 100% hasta el final si quiere sumar otro título a su palmarés. “Este Mundial es increíble, está muy ajustado. En Misano volvimos a liderar la clasificación, empatados a puntos con Dovizioso, y el resto de nuestros rivales no están muy lejos. Las últimas cinco carreras serán muy intensas y competidas, por lo que debemos seguir trabajando duro”, comentó el #93.

Además, el circuito de MotorLand es uno de los favoritos de Márquez. Aunque el propio piloto no tiene problema en reconocerlo, sus resultados en este trazado hablan por sí solos. El de Honda ha conseguido la pole position en todas las temporadas que ha disputado en la categoría reina: un total de cuatro veces entre 2013 y 2016. También ha sumado tres victorias: una en Moto2 y dos en MotoGP. Con estos números y el abominable ritmo que ha venido mostrando en las últimas citas, no es de extrañar el alborozo que ha dejado entrever el piloto.

“Estoy contento de llegar a Aragón este fin de semana. Es uno de mis circuitos favoritos del calendario, e intentaremos dar el 100% delante de nuestros aficionados y luchar por la victoria como hicimos en Misano. Apretaremos desde el FP1 hasta la última vuelta de la carrera”, reconoció el catalán.

La cuestión que acecha ahora al ‘hombre de los récords’ es si será capaz de repetir una hazaña que ya logró en 2013 y 2016: hacer podio en las cuatro carreras españolas del calendario. Por el momento, lo ha conseguido en los dos GP ya disputados –España y Catalunya– y todo apunta a que intentará desmarcar Aragón de sus cuentas pendientes.