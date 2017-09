Michele Pirro, preparado y con confianza

Fotografía: Michele Pirro Twitter oficial

Michele Pirro necesita más oportunidades en carrera, el piloto de 31 años, ha estado en las pruebas de Ducati desde 2013 tras una temporada completa en la categoría reina del Mundial de Motociclismo en 2012 en una FTR-Honda del equipo Gresini. Y cada vez que ha salido a pista lo ha hecho para dar el 100% de sí mismo.

Ducati le ha dado bastantes oportunidades como wilcard cada temporada y también ha sido el sustituto de los pilotos lesionados de los equipos satélite. Además, Pirro también corre en el campeonato italiano de Superbike. Experiencia no le falta y ganas tampoco.

"Tengo que preguntar a Gigi Dall'Igna, pero creo que si compito más regularmente podría luchar por posiciones importantes", explicaba el piloto en una de sus últimas entrevistas.

Esta temporada acabó noveno en Mugello y fue quinto en San Marino. Ahora prepara su vuelta a MotoGP en la que será la última carrera de 2017, el Gran Premio de Valencia en el mítico circuito Ricardo Tormo.

Además, asegura que no puede quejarse de velocidad porque en las dos carreras de este año ha estado muy pegado a Jorge Lorenzo. Pero admitió que tuvo que tener cuidado el domingo en Misano, porque hacía año y medio que no corría en lluvia.

"Tuvimos algunos problemas en el warm-up así que no apreté demasiado, y tal vez en la carrera tardé unas cuantas vueltas en encontrar el ritmo. Lo único que lamento es que no me arriesgué mucho en las primeras siete u ocho vueltas de la carrera porque ruedo en MotoGP una vez cada tres o cuatro meses. Me costó también en Misano, porque perdí contacto con el líder tras pocas vueltas, pero luego más o menos mantuve mi ritmo hasta el final" aclaraba Pirro.

El piloto en esta entrevista hacía incapié en la ayuda que hay que prestar ahora a Andrea Dovizioso por su duelo con Márquez por el título de Campeón del Mundo esta temporada: "Ahora tenemos que estar centrados en ayudar a Dovizioso a luchar por el título de MotoGP, pero Márquez demostró que es el hombre a batir".

El palmarés de Michele Pirro en el Mundial de Motociclismo es digno de mención, fue Campeón de Europa de 125cc en 2004. Consiguió sus primeros puntos en el Campeonato del Mundo de 125cc el siguiente año, antes de abandonar la competición mundialista. Volvió en 2010 como wild card para la estructura de Gresini en el GP de Aragón. Con ello se ganó una plaza permanente en la escudería italiana y en 2011 corrió su primera temporada completa en el Campeonato de Moto2 a lomos de una Moriwaki.

Su emocionante victoria en el Gran Premio Valencia, poco después de la muerte de su compatriota Marco Simoncelli, reforzó la confianza de Fausto Gresini en Michele Pirro, a quien le ofreció el manillar de la FTR MGP12 Honda CRT que la escudería alineará en 2012 y con la que el italiano debutará por lo tanto en MotoGP. Manteniéndose en la fábrica de Borgo Panigale como piloto probador.