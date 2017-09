Madrid se llena de motos por Ángel Nieto

Parking del circuito del Jarama | Foto: Laura Salas

Como no podía haber sido menos, Ángel Nieto al fin tuvo su gran homenaje multitudinario en la ciudad que él consideraba "su casa", aunque hubiese nacido en Zaragoza. Ese homenaje comenzó oficialmente en el estadio de su equipo de fútbol favorito, en el Santiago Bernabéu, y finalizó en el circuito en el que ha ganado infinidad de veces y era "su segunda casa". El circuito del Jarama.

Sin embargo, no todo empezaba en el Bernabéu. Ya desde Santa María de la Cabeza se podían ver motos yendo hacia el punto de encuentro. Salían de todas las calles, cruces, desvíos. Llegaban desde todos los puntos de la geografía española. Y todos iban a lo mismo. A despedir al grande del motociclismo.

Moto con la portada de Ángel Nieto de Motociclismo (Foto: Laura Salas)

Aunque en más de un momento a alguno se le escapó alguna que otra lagrimilla de emoción de ver a tanta gente con sus motos, y sin motos en lo alto de los puentes durante la travesía al circuito, el ambiente era más bien festivo celebrando lo que Ángel nos dio. Una gran afición motera y una pasión que une a miles de personas de toda España.

Aficionado con la camiseta de La Bañeza dedicada a Ángel Nieto (Foto: Laura Salas)

No solo fueron aficionados los que querían despedirle a lo grande. Pilotos del mundial como Marc Márquez, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Maverick Viñales o Joan Mir entre otros de Moto3, también quisieron estar presentes para acompañar a la familia Nieto en un día tan importante.

Ellos fueron los encargados de iniciar la caravana hacia el Jarama. Márquez, en una entrevista ya en el circuito, dijo que se dio la vuelta y "no le veía fin a la caravana". No podía habérsela visto aunque quisiera. Todos los alrededores del Bernabéu estaban repletos de motos. Concha Espina estaba abarrotada hasta los topes. Los cuatro lados del estadio estaban flanqueados por motos, motos y más motos. El líder de Moto3, Joan Mir, dijo: "A las personas grandes como él hay que recordarlas a lo grande, como ha ocurrido esta vez".

"Esto se nos quedará en el corazón. Su mayor premio es el reconocimiento de toda la gente, de todo lo que ha sucedido aquí. Él sabía que la gente le quería", decía Gelete. "No me imaginaba esto ni de coña. La gente que ha trabajado codo con codo con nosotros ha alucinado y quiero agradecérselo a todos los estamentos por hacer posible este homenaje, sobre todo a la afición".

Caravana en el Paseo de la Castellana (Foto: Laura Salas)

Pablo, en cambio, se quedó sorprendido de la gente que fue. "Ayer nos preguntábamos cuánta gente iba a venir. Sabíamos que era muy querido, pero lo de hoy lo ha superado todo. Queremos agradecer el trabajo de todo el mundo porque poner tantas motos en la calle no es fácil". Y razón que tiene. En total, se juntaron más de 87.000 motos y asistieron casi 100.000 personas. 100.000 muestras de cariño que nadie olvidará y mucho menos los Nieto. "Es increíble, se me saltan las lágrimas al ver todo esto. Espero que mi padre esté viendo esto donde esté; seguro que estará diciendo 'madre mía, la que he liado'. Muchísimas gracias, me habéis dejado sin palabras".

Salida 26 de la A-1, entrada al circuito del Jarama (Foto: Laura Salas)

Una vez en el circuito del Jarama, las distintas personalidades asistentes como Carmelo Ezpeleta o Vito Ippolito, junto a los pilotos y expilotos como Álex Crivillé, Sito Pons o Emilio Alzamora, se fueron acercando al monolito dedicado a Ángel para la ofrenda floral, que concluyó con una gran corona de flores llevada por sus hijos y mujer. Se había planeado un minuto de silencio tras la ofrenda, pero las gradas empezaron a corear el nombre del zamorano. Imposible no emocionarse.

Pablo, Gelete y Hugo Nieto con Belinda, dejando la corona de flores en el monolito (Foto: Laura Salas)

Las redes sociales estaban a rebosar con fotos, vídeos y comentarios de lo que allí pasaba para que nadie se lo perdiera, pero también se llenó de anécdotas como la que escribía Marc Márquez en sus redes sociales y también comentó en las entrevistas. "Recuerdo en 2008, cuando con 15 añitos llegué al Mundial, que sus primeras palabras fueron '¡si es un niño!' Siempre recordaré unas palabras que me dijo: vive el momento, porque nunca sabes lo que va a pasar mañana. No hay que olvidar que él fue el que nos abrió a los españoles las puertas del motociclismo".

Marc Márquez en el homenaje del Bernabéu (Foto: Marc Márquez)

Jorge Lorenzo también tiene un bonito recuerdo de las palabras que Nieto le dijo. "Una vez me dijo: 'Chaval, tú tienes cara de campeón del mundo'. Ángel era muy listo, muy astuto y todos vimos cómo hacía creer al rival que iba a frenar y luego no lo hacía. Es muy emocionante y estoy con las pulsaciones a 200 de ver este último adiós a Ángel".

Jorge Lorenzo e Izaskun Ruiz en el escenario del Bernabéu (Foto: Jorge Lorenzo)

"Ángel era un tío pasional, campechano. No engañaba, era alegre, simpático, carismático... lo tenía todo. Sabíamos que Ángel movería mucha gente, pero esto es espectacular", comentaba Pol Espargaró.

Pol y Aleix Espargaró dejando su ramo de flores (Foto: Aleix Espargaró)

Dani Pedrosa tampoco se iba a quedar atrás y también dejó su recuerdo de Nieto. "Todo el mundo sabe la personalidad que él tenía. Ha vivido cada minuto al límite. Ángel no se merecía menos que esta visión que estoy teniendo yo ahora mismo".

Dani Pedrosa dejando el ramo frente al monolito (Foto: Marc Márquez)

Lo que pasó el sábado 16 de septiembre, justo en el Estadio Santiago Bernabéu y que se trasladó al Circuito del Jarama, será un hito histórico en el motociclismo español. Una gran despedida a la altura de una gran persona a la vez que gran piloto.

Ángel, estés donde estés, espero que hayas visto la que has formado no solo en Madrid, sino en todas partes. En todos los corazones. Has sido, eres y serás siempre el motor de esta afición, nunca mejor dicho. Miles de motos rugieron en tu honor y miles de motos rugirán siempre por ti.

Madrid no te olvida. Zaragoza no te olvida. La Bañeza no te olvida. Jerez, Barcelona, Valencia, Toledo no te olvidan. Ibiza, Mallorca, Las Palmas, Oviedo, Badajoz tampoco te olvidan. España entera no te olvida. Nadie lo hará. La afición no te olvidará jamás.

Siempre eterno, Ángel. Siempre con nosotros, Maestro.