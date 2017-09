Valentino Rossi obra el milagro y podría volver en Aragón

Rueda de prensa del Gran Premio de Catalunya. Foto de Marc González (Vavel España).

Tan solo 18 días después de ser intervenido de su doble fractura de tibia y peroné en su pierna derecha, Valentino Rossi volvía a subirse hoy a una R1, en el Italiano circuito de Misano.

Tras la operación los médicos le habían dado unos plazos de recuperación de 30 a 40 días, más o menos los mismos que cuando se lesionó en 2010 exactamente de lo mismo. Algunos hablan de una fuerza propia de un extraterrestre, otros de que se ha obrado un milagro y otros hablan directamente de Valentino Rossi.

El nueve veces campeón del mundo tenía previsto probarse en el circuito de Misano con una R1 mañana martes, pero el propio Valentino decidió adelantarlo a hoy lunes, el piloto italiano solo ha podido dar ocho vueltas ya que en mitad de ese entrenamiento privado ha empezado a llover.

Tan privado ha sido ese entrenamiento que ni su propio padre lo sabia: "Me he informado porque no sabía nada" afirmaba Graziano Rossi. El propio Graziano ha sido el que ha podido informar de que aún no hay nada decidido, de si el propio Valentino podrá volver o no en el Gran Premio de Aragón ya que con tan solo ocho vueltas no sabe si estará listo o no.

"El test estaba programado para el martes, pero las previsiones meteorológicas dicen que lloverá, así que el programa se anticipó un día", continuo Graziano.

"La idea es volver a Misano el martes, esperando que la lluvia pueda dar tregua un rato y Valentino pueda volver a pista para entender si puede o no arriesgarse a competir en Aragón".

Siendo sinceros Valentino podría hacer también la prueba en agua, pero no sería relevante, ya que los ritmos en agua son muy lentos, no forzaría su pierna al máximo y no sabría si podría aguantar el Gran Premio de Aragón al completo, así que habrá que esperar a que la meteorología este del lado del piloto de Tavullia.