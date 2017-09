Cal Crutchlow:“No creo que Van der Mark sea la mejor opción para reemplazar a Rossi" | Imagen: VAVEL

Hace algunos días Yamaha, la marca de los diapasones, anunció que el sustituto de Valentino Rossi en Aragón, será el holandés Michael van der Mark. El italiano sigue recuperándose de la lesión que sufrió hace algunas semanas mientras entrenaba enduro. Valentino se perdió Misano y todo parece indicar que también se perderá Aragón.

Tras el GP de esta semana es probable que Rossi pruebe una moto de calle para evaluar sus opciones reales de volver en el Gran Premio de Japón que se celebrará el 15 de Octubre.

El piloto del LCR Honda, Cal Crutchlow, no parece estar de acuerdo con que el elegido por la marca japonesa haya sido el campeón de Supersport, con el que comparte título. Al parecer Cal cree que Yamaha podría haber optado por otras alternativas.

“No creo que Van der Mark sea la mejor opción para reemplazar a Rossi. No entiendo porque no colocan a Alex Lowes, que no es más lento que él. Podría entender que fuera el probador de Yamaha, Nakasuga que conoce la moto”, dijo Crutchlow. “No tengo nada en contra de Van der Mark, pero no entiendo por qué Yamaha le elige a él teniendo dos opciones muy buenas opciones como Lowes o Nakasuga”, zanjó el piloto británico.

A priori parece bastante coherente lo que dice Crutchlow, ya que Yamaha se está jugando el mundial de constructores y el de equipos. Mientras que Michael se montará a una moto que no conoce y a la que se tendrá que adaptar. Alex Lowes conoce algo mejor la M1, ya que, el año pasado sustituyó a Smith en algunas carreras, cuando este se lesionó. Y Nakasuga, al ser el probador de la marca, también conoce la moto.

Aunque las expectativas es que Valentino se reincorpore en Japón, si aún no está recuperado y la actuación de van der Mark en Aragón no está a la altura, quizás deberían plantearse cambiar al sustituto.