Dovizioso opina sobre sus compañeros, especialmente sobre Valentino Rossi

Rueda de prensa del Gran Premio de Cataluña. Foto: Marc González (Vavel España).

Este miércoles el líder del mundial, Andrea Dovizioso empatado a puntos con Marc Márquez, fue sometido a una serie de preguntas de algunos aficionados en los que comentó aspectos de su relación con sus compañeros.

Contestó a preguntas sobre si su relación con su actual compañero de box era mejor que con el piloto de Suzuki y excompañero Andrea Iannone o sobre la relación que mantiene con Valentino Rossi, lo más interesante las declaraciones de esto último.

De todos es sabido que la relación entre Valentino Rossi y Andrea Dovizioso nunca ha sido buena y así lo aclaró el piloto de Forlimpopoli.

"No tengo mucha relación con él (Rossi), pero no porque haya nada que no funcione entre nosotros", aclaró el piloto italiano.

"Más bien es porque Valentino se ha convertido en alguien tan importante en el mundo, que se ha tenido que aislar", comentó el actual piloto de Ducati.

Aun así Andrea quiso aclarar el porqué del aislamiento del piloto de Yamaha. "Como consecuencia ha formado su grupo, y esa es la mejor forma de vivir que tiene, porque ya es demasiado importante. Entonces, a la gente de su alrededor le cuesta acercarse. Quien no sea de su equipo o de su grupo debe lamerle el culo para acercarse a él", afirmó Dovizioso.

Para zanjar el tema Andrea Dovizioso terminó aclarando: "Es una pena, porque creo que tenemos muchas cosas en común. me iría con él a cenar a solas, y muchas otras cosas, nos podríamos divertir mucho. Tiene mucha pasión y ganas de divertirse, y en eso se parece mucho a mí".

Sobre sus compañeros de equipo comentó: "Hasta este momento, en lo que llevamos de campeonato, no he tenido problemas con Jorge. Él tiene su carácter, con sus virtudes y defectos, pero no me afectan. Con Iannone digamos que no pasamos nuestros mejores momentos, o sea que me quedo con Jorge", finalizó el de Ducati.