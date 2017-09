Jarvis, sobre la relación Rossi-Viñales: “Manejarlos no nos da ningún problema”

Google Plus

Foto: Marc González - VAVEL

La llegada de Maverick Viñales a Yamaha trajó consigo una etapa de calma dentro del box azul. La relación entre el español y Valentino Rossi nada tiene que ver con la del italiano con su antiguo compañero, Jorge Lorenzo, con el que los encontronazos seguían fuera de la pista.

La influencia del #46 en su actual escudería ha ido creciendo con el paso de las temporadas, sobre todo con su vuelta en 2013, tras un paso muy discreto por Ducati. El italiano volvió con todas sus fuerzas y demostró estár más que preparado para asumir nuevos retos y perseguir su décima corona.

La tensión estaba presente cada fin de semana en el box, pero fue en 2015 cuando todo estalló. Jorge Lorenzo y Valentino Rossi se jugaban un mundial tras los constantes fallos del Marc Márquez, quiene venía de ganar durante dos temporadas seguídas.

La lucha se mantuvo dentro y fuera de la pista entre los dos pilotos oficiales de Yamaha, siendo mucho más intenso en las últimas carreras del año. Finalmente el español se hizo con su quinto título de MotoGP y fue tal la mala relación que la escudera japonesa optó con cancelar la celebración del título del mallorquín.

2016 no iba a ser un año cualquiera. Tampoco se iban a suavizar las cosas. La mala relación siguió presente a lo largos de los grandes premios, con constantes comentarios el uno sobre el otro. A mitad de temporada se hizo oficial la decisión de Lorenzo que firmaría con Ducati para abandonar el color azul.

Fue entonces cuando Maverick Viñales entró a escena y, a pesar de los roces con Valentino en pista, la relación entre ambos parece ir viento en popa. “La relación entre los dos pilotos actuales es muy distinta a la que tenían antes (Rossi y Lorenzo), porque Maverick y Valentino no tienen todavía mucha experiencia juntos, y no se han visto involucrados en ningún conflicto. Manejarlos no nos da ningún problema”, explica Lin Jarvis, director de Yamaha en MotoGP.

“Que Valentino vuelva será positivo para todos. Él sabe qué hacer para que la moto vaya rápido. Es cierto que a veces puede quitarte puntos, pero tiene mucha experiencia y eso es bueno. Rossi se conoce muy bien la moto y todos los circuitos”, declaraba Viñales en Misano con la esperanza de volver a ver a Rossi en Japón totalmente recuperado.