Héctor Barberá volverá a Moto2 en 2018

Foto: Reale Esponsorama.

Los problemas aparentes y los resultados hasta ahora obtenidos, y durante esta temporada, obligan a Héctor Barberá a bajar de categoría a sus 30 años tras una de las peores temporadas como piloto de MotoGP con la Ducati GP16.

A día de hoy el piloto de Dos Aguas se encuentra en la 21ª posición de la clasificación general por puntos, con un total de 23. Durante toda su trayectoria en la categoría reina, la mayoría del tiempo sobre la Ducati, su mejor resultado obtenido fue la cuarta plaza que logró la pasada temporada en el Gran Premio de Malasia.

“El año que viene volveré a Moto2. En MotoGP es muy difícil estar delante y esta Ducati es una moto muy complicada. Ahora quiero ganar y allí es algo más fácil porque hay mucha más igualdad entre las motos y el piloto puede hacer la diferencia”, declara Barberá a Motorsport.com.

Respecto a la Ducati de esta etapa comenta que los problemas en cuanto a feeling no se han podido solucionar y sigue sin dominarla: “Este año he tenido muchos problemas con esta moto. Cuando la probé el año pasado en Japón y Australia terminé en el suelo. En ningún momento tuve buenas sensaciones. Cuando freno fuerte tengo muchas vibraciones y eso me impide apretar”.

El box del Avintia para 2018 se queda con el hueco de Barberá, cuyo sustituto ya se ha hecho oficial, Tito Rabat ha sido el elegido. Por otro lado la permanencia de Loris Baz en el Mundial de MotoGP está por determinar, el galo plantea la opción de competir en el Mundial de Superbikes "eso es lo que intentaré en el caso de que no pueda quedarme aquí. Siempre me sentí bien en Superbikes y es el segundo campeonato más importante que hay".

Tras el anuncio de que Baz no seguirá en el equipo se baraja a Xavier Simeón como compañero de Tito, el belga parece ser el candidato más claro a falta de confirmación oficial por parte del Avintia.