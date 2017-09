Álvaro Bautista: “No he podido hacer nada más"

Foto: Lucas ADSC

Álvaro Bautista es, junto a Dani Pedrosa, otro de los más perjudicados durante la carrera de Misano debido a las malas condiciones de la pista y los juegos de neumáticos que Michelin proporcionó para la competición. La marca llevó a Italia unas gomas duras y dos medias, una de éstas calificada como "especial".

El de Talavera salía desde la décima posición de parrilla y durante las primeras vueltas vio como perdía un gran número de plazas, llegando a rodar 22º. Lo mismo le pasó a Pedrosa: tan sólo en las cinco primeras vueltas se atrasó hasta quince plazas, siendo penúltimo en carrera.

“En carrera he salido y la rueda trasera parecía que iba pilotando sobre hielo, no tenía ni contacto ni agarraba nada. Tanto entrando como saliendo estaba sufriendo mucho en cada curva, no sabía si iba a entrar y salir porque no sentía nada los neumáticos”, explicaba el talaverano.

Bautista logró salvar los muebles entrando en 12º posición y sumando 4 puntos a su casillero. Ambos pilotos remontaron algunas posiciones cuando la pista comenzaba a secarse y los neumáticos pudieron coger temperatura. Las caídas de otros pilotos también ayudaron a sumar algún punto.

“La verdad es que no pude hacer otra cosa. Ya por la mañana en el warm up tuve muchos problemas con el contacto de los neumáticos sobre el asfalto. Para la carrera probamos algunas soluciones para ver si mejorábamos, pero todo siguió igual. No he podido hacer nada más, simplemente acabar la carrera de la mejor manera posible y es lo que hemos hecho. Pero las sensaciones han sido malísimas, muy malas”, concluyó el piloto del Pull&Bear Aspar Team, decepcionado con los resultados.

A principio de esta temporada pudimos ver a Bautista dentro del Top10 con gran frecuencia, a veces incluso en mejores posiciones que las Desmosedici 2017. El español, al igual que el piloto del Pramac, Scott Redding, pilota en este curso una Ducati 2016. “No tiene nada que ver, es más debido a otros factores, a mi forma de conducir, soy menos pesado que ellos, son otros motivos”, explicó.

"Mi sensación fue que necesitaba un neumático trasero más blando, no creo que tenga nada que ver la moto, porque Loris Baz lleva la 2015 y estaba yendo rápido, Redding va con la 2016 y ha acabado bastante por delante nuestro, así que no es un problema de GP17 o GP16”, sentenció ante los medios.