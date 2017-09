Jorge Lorenzo, sobre la caída: "Es un error poco habitual en mí"

Foto: Marc González - VAVEL

Tras los buenos resultados obtenidos en las últimas carreras, el mallorquín afrontaba la decimotercera cita del campeonato con la ambición que tan bien le caracteriza por las nubes. El español se mostró fuerte y con ritmo durante todo el fin de semana, tanto en seco como en mojado. De hecho, fue en condiciones adversas cuando se creció y sacó a relucir de nuevo esa capacidad de control y gestión de carrera que le ha proporcionado tantas victorias. Ya ha ganado más veces en condiciones de lluvia con bastante margen, como en Jerez 2011 o Le Mans 2012, siendo uno de los mejores pilotos a la hora de administrar distancias liderando.

Misano se presentaba, entonces, como el escenario perfecto para que el mallorquín volviese a subir al primer cajón del podio, esta vez a bordo de “la bestia indomable”. Lorenzo quería atacar desde el arranque y liderar de principio a fin. Pero la Desmosedici es una máquina que requiere mucho conocimiento y experiencia y el piloto pecó de novato. Aunque estaba gestionando la carrera a la perfección, perdió la concentración intentando cambiar un ajuste de la moto y se fue al suelo.

“Parecía que iba muy rápido, pero iba gestionando, sin arriesgar. Quería cambiar el mapping de la moto y eso me hizo perder durante un momento la concentración en alguna curva, especialmente en esa. Es una pena porque teníamos la primera gran oportunidad de ganar con la Ducati. En agua no se puede perder la concentración. Este es un año para aprender y cometer estos errores, pero no se pueden tener estas cosas fuera de control”, explicó Lorenzo.

El #99 asumió su error, pero también reconoció la complejidad de su nueva moto en comparación a la Yamaha. “El sistema de la Ducati es un poco más complejo y no estoy acostumbrado a cambiar muchas cosas. Me hace pensar más que la Yamaha, con la que todo me salía más natural. Es un error poco habitual en mí porque la concentración es uno de mis puntos fuertes. No me esperaba esa caída”, apuntó.

Sin embargo, a pesar de la desdicha final el mallorquín ha sabido sacar el lado positivo del fin de semana y es consciente de que la victoria, o un resultado próximo a ello, está cada vez más cerca.

“Lo positivo es todo menos no haber terminado la carrera. ‘Por suerte’ no me estaba jugando el título. En seco no estamos muy lejos y este fin de semana pensaba que podía estar en el grupo delantero. Con la lluvia todo cambió incluso a mejor. En el warm up me sentí con confianza. Rodando tranquilo les metía un segundo por vuelta” resumió Jorge.