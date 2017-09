Andrea Iannone: "Es la primera vez que me pasa una cosa de este tipo"

Andrea Iannone: "Es laprimera vez que me pasa una cosa de este tipo". | FOTO: Marc González VAVEL

La de 2017 está siendo una temporada para olvidar para Andrea Iannone. El italiano, que este año cambió de equipo a Suzuki, no está consiguiendo los resultados que esperaba hace unos meses. Tanto es así que acumula ya ocho ceros, bien sea por caídas, retiradas o por clasificarse por detrás del décimo quinto puesto. El último ha sido en el Gran Premio de San Marino, donde Iannone se vio obligado a retirarse debido a que el chubasquero que llevaba se le ceñía demasiado en los brazos, lo que provocó que perdiese sensibilidad.

Tras la carrera, el italiano se mostró muy decepcionado. Durante el warm up, Iannone consiguió hacer un buen tiempo, y las condiciones meteorológicas durante la carrera también le eran favorables; pero aun así, no pudo terminar la prueba. “Por la mañana me encontré muy bien con la moto. El equipo ha logrado hacer un gran trabajo y estaba cómodo con la moto, tenía un ritmo rápido. Me sabe mal no haber podido aprovechar esta situación. El clima ha cambiado a nuestro favor, porque en seco estábamos en grandes dificultades”, comentó Iannone.

Durante la carrera, el piloto italiano comenzó pronto a notar problemas con el brazo. Según Iannone, comenzó a tener dificultades para frenar y dar gas a fondo, y no tenía sensibilidad. “Es la primera vez que me pasa una cosa de este tipo esta temporada, y en general en toda mi vida en una carrera. Es la primera vez en 15 años de piloto que me retiro por causa de un problema mío”, ha explicado tras la carrera. “Debajo del mono me he enfundado un chubasquero que era muy estrecho, me ha cortado la circulación bajo las axilas y en los brazos. He estado a punto de irme al suelo un par de veces en la curva cuatro, he ido recto y he decidido retirarme. Me sabe muy mal por los chicos del equipo que trabajan todos los fines de semana conmigo”.

El equipo Suzuki permaneció ayer en Misano para una jornada de test privados. Las principales novedades de cara a las próximas citas son un nuevo chasis que da un poco más de rigidez a la moto y cambios en la suspensión. Antes de realizar las pruebas, Iannone comentó que tenía mejores sensaciones. “Creo que vamos en la dirección correcta, tendremos otro material, otro chasis y luego veremos la situación”, comentó el piloto de Suzuki.