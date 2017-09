Maverick Viñales: "Hay que mejorar en mojado porque tanto Marc como Dovizioso están siempre ahí"

Foto: Marc González - VAVEL

Maverick Viñales afrontaba un fin de semana diferente a todos los vividos hasta la fecha en su nuevo box. Llegaba a Misano como único piloto oficial en Yamaha tras el desafortunado accidente de Valentino Rossi mientras entraba enduro.

Las sensaciondes de "Mack" fueron positivas el sábado, haciéndose con la pole position, pero el domingo el tiempo cambió de forma extrema. La pista presentaba condiciones muy delicadas, con grandes charcos de agua que la hacían tan resbaladiza como el hielo.

El español se tuvo que conformar con la cuarta posición, perdiendo los menos puntos posibles respecto a sus máximos rivales Marc Márquez y Andrea Dovizioso, que acabaron primero y tercero respectivamente.

Aún con este resultado Maverick se siente satisfecho de su actuación durante la carrera: “Hemos sacado lo mejor que podíamos sacar y la moto la he pilotado al cien por cien todas las vueltas. Me sentía bien, mejor que en warm up de la mañana, así que hemos dado un paso adelante en estas condiciones, aunque no se ha visto refrendado porque Marc y Dovi estaban súper fuertes pero sí hemos dado un salto en comparación a las otras Yamaha. Estoy muy contento con el trabajo que ha hecho el equipo en warm up".

Consciente de que tiene que mejorar sus sensaciones en mojado, el de Yamaha se ha visto competitivo a lo largo de las vueltas, lejos de aquellos grandes premios en los que no se encontraba bien. El equipo ha sido capaz de ir solventando los problemas de hace unas semanas: “Todavía falta, en muchas curvas no podía ir rápido, parecía que iba sobre hielo, no tenía nada de agarre y no podía inclinar la moto. Todavía falta pero creo que estamos en el camino bueno, nos falta tracción pero el nuevo chasis nos ha ayudado”.

"La manejabilidad de la moto fue muy positiva, delante. Pero detrás es complicado tener tracción. Sobre todo en el lado izquierdo: solo toqué cuatro veces con el deslizador izquierdo. El problema sigue siendo la tracción, y creo que hay que seguir trabajando para mejorarlo con la electrónica", añadía Viñales.

Comentó también que no se ve en las mismas condiciones que Honda o Ducati, sobre todo en mojado, su cuenta pendiente con su M1. Las sensaciones en seco son muy positivas para el catalán que espera poder subirse al podio en Aragón y ser capaz de luchar con ellos.

“Creo que hemos mejorado mucho sobre todo en seco, con mucha constancia, en el FP4 con el neumático duro que no me gustaba hicimos un buen ritmo, en seco hemos hecho una buena faena. Ahora hay que mejorar en mojado porque tanto Marc como Dovi están siempre ahí delante en las carreras de mojado y si queremos ganar el Mundial tenemos de estar ahí también”, declaró Mack a 16 puntos de distancia en la general.

A falta de cinco carreras y con los resultados de este domingo en el Gran Premio de San Marino, el título recae sobre tres personas: “Se va definiendo todo más, hoy tanto Dani [Pedrosa] como Jorge [Lorenzo] han fallado y el campeonato se va definiendo. Habrá que estar muy fuertes en las próximas carreras”.