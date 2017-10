Nicolò Bulega: "Es el resultado del duro trabajo de todo el equipo"

Google Plus

Foto: Lucas ADSC (VAVEL).

Aunque la pista se iba secando a medida que el tiempo y las motos pasaban sobre el trazado, las condiciones que presentaba el asfalto han sido muy complicadas para todos los pilotos del campeonato. Pero Nicolò Bulega ha sabido imponerse durante todo lo que llevamos de fin de semana.

El italiano, piloto del Sky Racing Team VR46, ha dominado todas las sesiones de entrenamiento, tanto el viernes como el sábado, llevándose esta madrugada la primera posición de salida de cara a la carrera de mañana, en la que buscará su primera victoria de este año: "Estoy muy contento con esta primera pole de la temporada. He esperado durante mucho tiempo, es el resultado del duro trabajo de todo el equipo y tiene un valor especial".

Bulega luchará por la victoria en el GP Japón /Foto: Lucas ADSC

A pesar de no vivir la mejor temporada de su carrera deportiva, Bulega es positivo con su moto de cara al nuevo año que comenzará en algo más de un mes: "Me gusta la moto, me gusta cómo ha ido en todas las sesiones. Este año ha sido algo difícil para nosotros porque la Honda lo está haciendo mejor pero yo quería conseguir este resultado".

Las condiciones meteorológicas parecen que tampoco acompañaran mañana durante la carrera, para la que se esperan lluvias, por lo que la acción de estas dos jornadas en pista ha sido clave. "Hemos dado un paso positivo para la carrera de mañana, que va a ser larga y difícil debido al clima inestable", explicaba el italiano.

"Creo que puedo estar listo para mañana. Tengo agarre en condiciones de lluvia, he sido rápido y quiero correr", declaraba Nicolò, quien compartirá fila con Antonelli y Canet, pilotos fuertes en la lucha por la victoria. "Tendré que hacer el mejor uso de la primera fila y hacerlo bien en las primeras vueltas después de la salida".