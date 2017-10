Bulega manda en Japón y se lleva la pole

Bulega se lleva la pole en el GP de Japón. Foto: Lucas ADSC - VAVEL

Bulega se ha alzado con la primera pole de la temporada siendo el más rápido en las difíciles condiciones que presentaba la pista para el entreno clasificatorio. Junto a él en primera fila estarán Antonelli que estará por primera vez en la temporada en primera fila y Arón Canet que luchará por retrasar el alirón de Joan Mir y por restar puntos a Fenati en la lucha por el subcampeonato. Por detrás, Fenati saldrá desde la sexta posición y Joan Mir tendrá que remontar si quiere celebrar el título en Japón ya que ha clasificado decimocuarto pero con la sanción de seis posiciones saldrá vigésimo.

Bulega dominó en todas las condiciones

Pese a que la pista se ha ido secando con el paso de los minutos y de las motos, Nicolò Bulega ha estado delante en todas las condiciones. El piloto italiano había venido mostrándose rápido durante todo el fin de semana y lo ha demostrado también en un entreno de clasificación que se ha llevado con un tiempo de 2:09.320.

Las condiciones de la pista han invitado a que pilotos menos habituales pudieran mostrarse en las posiciones delanteras. Antonelli, que no está teniendo su mejor temporada, ha logrado acabar en segunda posición para partir desde primera fila por primera vez en la temporada. Bezzechi también ha podido dar un paso adelante en estas condiciones con su Mahindra y ha logrado acabar en cuarto lugar, lo que supone la mejor clasificación de su vida en Moto3. Otro que ha podido lucirse con su Mahindra ha sido Manuel Pagliani que ha finalizado el entreno en novena posición y saldrá desde la tercera línea de parrilla. También se ha dejado ver el piloto tailandés Nakarin Atiratphuvapat que ha clasificado duodécimo y que podría meterse en el grupo cabecero si la carrera fuera en agua.

Antonelli saldrá en primera fila ( segundo) por primera vez en la temporada. Foto: Lucas ADSC - VAVEL

Mal día para pilotos punteros como Fenati, Martín o Mir

Las condiciones de la pista hacían que se tuvieran que tomar riesgos para estar delante y eso siempre perjudica a los pilotos que suelen estar delante, prueba de ello es la sexta posición de Romano Fenati, que no solo tratará de que Mir no se alce con el título sino que intentará no perder muchos puntos con Canet en la lucha por el subcampeonato. Jorge Martín, por su parte, saldrá desde la séptima posición en parrilla, el piloto español ha demostrado ser muy rápido a una vuelta durante toda la temporada sin embargo, hoy no encontraba el ritmo adecuado para estar delante, mañana buscará la primera victoria de su vida desde la tercera fila. Joan Mir ha sido el más perjudicado con estas condiciones, falto de ritmo durante todo el entreno, ha logrado clasificar en decimocuarto lugar, la sanción de seis posiciones que arrastra del GP de Aragón por conducción irresponsable le hará salir vigésimo y tener que apelar a una remontada épica para alzarse con el título.

Joan Mir saldrá vigésimo en busca de coronarse como campeón. Foto: Lucas ADSC - VAVEL

El resto de pilotos españoles saldrán aún más retrasados con Juanfran Guevara decimoctavo y Marcos Ramírez vigesimocuarto. Albert Arenas que estaba completando un gran entreno clasificatorio y parecía que podía estar delante, se ha ido al suelo resintiéndose de su fractura en la mano derecha y mañana no tomará la salida. Hay que recordar que este es el primer Gran Premio en el que ya no está María Herrera después de que el AGR decidiera abandonar el campeonato.