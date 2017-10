María Herrera, en busca de equipo

María Herrera en la clasificación del GP de San Marino | Foto: zimbio.com

Hace poco se conocía la noticia de que el AGR Team del cocinero vasco Carlos Arguiñano, dejaba su equipo de Moto3 por falta de presupuesto a falta del triplete asiático y Valencia. Esta noticia también se traslada al año que viene, ya que su abandono de la parrilla es definitivo, dejando a María Herrera sin poder terminar el año y sin equipo para el año que viene.



En una entrevista con los compañeros de Marca, la toledana hablaba de lo que esperaba para un futuro en el que quería continuar en Moto3 antes de considerar alguna oferta fuera de este campeonato. "Me gustaría estar en Moto3 porque es una categoría para la que tengo potencial, pero no me quiero quedar sin moto. Ya me están ofreciendo buenos equipos, pero yo preferiría quedarme en el Mundial Junior de Moto3".



En realidad, esta noticia comenzó siendo un rumor por el paddock y cuando se hizo oficial, María fue la primera sorprendida, porque no sabía nada. "Nos enviaron un burofax. A mí directamente no me dijeron nada. Primero me enteré por rumores del Paddock; y luego me dijeron que igual no íbamos a Japón. Creo que ahí deberían haber dado la cara". En Cadena SER también la preguntaron por esto y comentaba que se había enterado por Dorna de que no iban al circuito nipón porque ya se lo habían comunicado. "Para mí ya estaba siendo duro porque estaba teniendo muchos problemas con la moto”.



En esa entrevista en la radio generalista también se encontraba su padre, Antonio, y decía que entendía que los equipos funcionaban como empresas y los resultados no han llegado. "Solo nos queda agradecer al equipo y Carlos Arguiñano que apostaran por María en su momento", aunque ambos señalaban que había sido "un palo grandísimo".



Después de la marcha de Ana Carrasco de Moto3 al campeonato de SuperSport 300 donde ya cosecha una victoria, este abandono deja al mundial sin mujeres en ninguna de sus parrillas. María debutó en 2013 en la categoría pequeña como invitada y preparación a la categoría antes de subir tras ganar el FIM CEV Repsol.