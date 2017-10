Joan Mir, con ocho no basta

El palmeño se podría proclamar Campeón del Mundo en Motegi. Foto: Leopard Racing.

Desde la primera parada del Mundial en tierras qatarís hasta la última disputada en territorio español Joan Mir se ha ganado la fama de líder que ha mantenido durante las catorce carreras disputadas, sin nadie que le haya hecho apenas sombra.

La próxima cita del próximo 15 de octubre podría ser una fecha inolvidable para el piloto, ya que con la diferencia que le separa de su rival más cercano, 80 puntos respecto a Fenati, le bastaría una segunda posición en Japón, entre otras posibilidades. El Twin Ring de Motegi podría ser testigo de la proclamación de Joan como Campeón del Mundo de Moto3 con tres Grandes Premios de ventaja.

En su segundo año como piloto mundialista el palmesano ha cumplido todas las expectativas que se barajaban al inicio de la temporada, batiendo marcas personales y superando a pilotos como el malogrado Luis Salom o Brad Binder.

Estos son algunos de los logros del mallorquín que le han llevado a ser líder durante todos los Grandes Premios del calendario de 2017:

- Es el sexto piloto más joven en lograr dos victorias consecutivas en Moto3, con 19 años y 220 días tras vencer en Qatar y Argentina.

- Es el único piloto del Campeonato del Mundo de MotoGP que ha logrado puntuar en los catorce Grandes Premios que se han disputado hasta el momento.

- Su peor posición fue un noveno puesto en el Gran Premio de Holanda.

- Con ocho triunfos en una misma temporada ha superado a Salom (2013) y a Binder (2016), sólo superado por las 11 de Valentino Rossi en 125cc allá por 1997.

- Con 271 puntos en 14 carreras es el primer piloto en conseguir dicha cifra en Moto3.

- Los 80 puntos que le separan del segundo clasificado, Romano Fenati, son la diferencia más grande que ha habido en la historia de la categoría pequeña.

- 12+1 son los podios que ha conseguido en su trayectoria mundialista, logrados en 33 carreras, con una eficiencia del 33% en cuanto a victorias se refiere.

A continuación repasamos los ocho triunfos del mallorquín en la temporada, en su camino al éxito como Campeón del Mundo de la categoría pequeña.

QATAR

La noche qatarí abría el telón de la gira Mundial de MotoGP, el primer Gran Premio del calendario de 2017, como es habitual. El mallorquín tuvo como rival a Jorge Martín pero a lo largo de la segunda vuelta consiguió adelantarlo, pero el comandante de cabeza de carrera fue Migno, que trató de coger ventaja y escapar. Mir no lo dejó escapar y en la quinta vuelta tomó el testigo y liderando casi de principio a fin en un comienzo de temporada por todo lo alto.

Foto: Leopard Racing.

"¡Fue la mejor carrera de mi vida! La moto de hoy era perfecta, tanto en línea recta como en las curvas rápidas, a pesar de la falta de agarre en la pista. Ahora estoy cómodo en la Honda, hemos trabajado tan duro todo el invierno. Traté de huir, pero en esta categoría y en este circuito es muy difícil. En general, fue una carrera difícil, pero me he divertido a pesar de los muchos adelantamientos. Quiero seguir así en todas las otras carreras”.

ARGENTINA

Argentina fue testigo de una estratosférica remontada de Joan, logró en apenas cuatro vueltas pasar de la decimosexta posición a la tercera y en la siguiente vuelta pasó a liderar el grupo cabecero. Mcphee probó a arrebatarle el liderato sin éxito alguno, sobre todo en los dos últimos giros. Finalmente sonó de nuevo el himno de España, dejando la segunda victoria consecutiva del joven piloto y así batiendo el récord de victorias consecutivas en la categoría, de españoles, desde que lo hiciera Álex Rins en 2014.

Foto: Leopard Racing.

FRANCIA

El Gran Premio de Le Mans en el Circuito Bugatti se condicionó por la bandera roja, la quinta cita del Mundial fue la de las caídas. Mir partía desde la tercera fila, en octava posición, y en la primera vuelta superó a Fenati y Martín, pasando a formar parte del trío protagonista de la carrera pero en la segunda vuelta la caída de Norrodin dejó manchas de gasolina en un accidente que tuvo lugar en la curva 6 del trazado francés. Dirección de carrera sacó de inmediato la bandera roja que daba por paralizada la carrera por completo y reduciendo la reanudación de la carrera a 16 vueltas con la misma configuración de parrilla. El trío Martín, Fenati y Mir volvía a estar en lucha pero con Martín fuera debido a una caída la lucha se batía entre dos pilotos con ansia de victoria. El piloto del Leopard presionaba constantemente al italiano y en la séptima vuelta Mir tomó el liderazgo de la carrera tras una salida de Romano. Así Mir se hacía con su tercera victoria del año, y la cuarta como piloto mundialista, con el segundo clasificado a más de cuatro segundos reforzando el colchón de puntos de la clasificación general con 99 puntos.

Foto: Leopard Racing.

BARCELONA

El Circuito de Barcelona acogió la séptima carrera de la temporada, segunda carrera en casa tras la de Jerez, circuito especial para el mallorquín que ante la atenta mirada de su país volvió a sorprender. Joan partía desde la segunda línea de parrilla y durante los primeros compases tuvo que pelear con Toba, Norrodin y Kornfeil, pelea a la que también se unía Marcos Ramírez.

Tras adelantarlos tenía por delante a sus rivales más fuertes, Fenati y Martín, y ya en la última vuelta sacó todo lo que tenía guardado y arrebató así la primera posición al madrileño en la última chicane antes de la línea de meta. Logró así (de qué manera...) la cuarta victoria del año en siete de las carreras disputadas y siguió liderando la general con 133 puntos, una considerable distancia respecto a sus rivales.



"¡Estoy tan feliz por esta victoria! También estoy contento con mi gestión de la carrera, una carrera larga y difícil, especialmente en el calor. En las primeras vueltas no me sentí cómodo con el nuevo neumático, pero con cada vuelta gané más confianza. En la última ronda vi que Fenati y Martin huían, pero fui inmediatamente después de Bastianini y en el segundo sector ya lo había recuperado todo."

" Yo estaba en el límite y mi moto protestó, también pasé por Fenati y quería pasar a Martín, sabía que él cerraría la puerta en la chicane. Fui directo y me alegro de haber pasado justo en ese punto, ¡casi le soplé! Conseguí la victoria superándole en esa curva, donde Luis Salom falleció el año pasado, para mí es un homenaje a su memoria. Quiero concentrarme exclusivamente en esta temporada 2017 y en esta categoría de Moto3 hasta la última carrera".

ALEMANIA

El trazado de Sachsenring fue el GP de mitad de temporada y 27 vueltas por delante serían suficientes para ver quién sería el ganador de la partida. El mallorquín partía desde la primera fila y durante los primeros giros rodó con Ramírez, Arbolino, Fenati y Canet, el poleman.

Pero del grupo cabecero de cinco pilotos sólo Mir, Fenati y Ramírez lograron escapar del resto, dejando más claro cómo sería la composición del podio en territorio alemán. Joan se mantuvo a la estela del italiano hasta la curva 12 en la que atacó para hacerse con la victoria, mientras que el de Conil se conformaba con la tercera plaza viendo los toros desde la barrera.

Tras la mitad de los GP completados el Mundial hacía un alto en el camino y volvería en Brno un mes más tarde, tras el descanso estival para volver a la carga y finalizar el segundo trimestre del curso.

REPÚBLICA CHECA

Poco despistaron las vacaciones al palmeño, que en Brno volvía a hacer sonar el himno español con su sexta victoria del año y aumentando así ventaja sobre el resto en la clasificación general por puntos en una carrera especial.

La lluvia hacía acto de presencia en la décima fecha del calendario y Joan partía el domingo en segunda fila, una posición que remontaría en las 19 vueltas a disputar.

Mir hizo una buena salida adelantando hasta llegar a la tercera posición, detrás de Guevara que partía desde la pole y de Bendsneyder. Pero bastaron siete giros para que Fenati llegara a su regazo y durante las últimas vueltas, ya con el asfalto seco, Joan dejó al italiano sin sitio cruzando la meta en primer lugar, en tercer lugar lo hacía Canet. La sexta victoria y segunda consecutiva tras la de Alemania fue especial, dedicada al gran Ángel Nieto y a su familia en el podio.

Foto: Leopard Racing.

"Desde el primer día que llegué, después de lo que le había pasado a Ángel Nieto quería dedicarle una victoria. He estado ocupado desde la práctica libre, pero las condiciones no fueron fáciles y pensé que sería una carrera complicada. Hoy, como la pista se secó me sentí cómodo en la moto y realmente quiero agradecer a todo el equipo por el trabajo realizado. Sabía que con una pista seca podía mantener un buen ritmo. Esta victoria es para Ángel y su familia, si no hubiera sido por él, ni yo ni muchos otros habríamos comenzado a seguir las motos."

AUSTRIA

Onceavo Gran Premio, esta vez el escenario era el Red Bull Ring, y tras unos días con lluvia la mañana del domingo salía el sol. El comienzo de la carrera fue un tanto lento debido al tráfico pero pronto comenzaron a tirar en cabeza y Mir no iba a ser menos, pasó desde la décima a la primera posición en tan solo cinco vueltas.

El de Leopard intentó escapar con la Honda, pero cuatro pilotos le vigilaban muy de cerca, Masiá rodaba segundo tras él. Pero ninguno pudo con la bala que Joan llevaba en la Honda y la que le dio 64 puntos de ventaja en la general un año después de su primera victoria como piloto mundialista.

ARAGÓN

Uno de los trazados favoritos de Mir, en territorio español, el circuito de Motorland le daría la octava de la temporada tras una última vuelta perfecta sacada de la manga, con la magia a la que nos tiene acostumbrados. Otra carrera en la que la protagonista era la meteorología, tras la niebla que obligó a retrasar los warm up de cada categoría el horario de la carrera de la categoría pequeña también se vieron modificados y también se acortaron las vueltas a trece. Mir salía en segunda fila y rodaba delante con Martín, Bastianini y Canet durante los primeros giros pero Oettl en la quinta vuelta quería formar parte del grupo, llegando a pelear con Joan, que en la séptima vuelta tomó la delantera.

En la última vuelta el mallorquín era cuarto y atacó a sus rivales llegando a ver el primero la bandera a cuadros hondeando por delante de Di Giannantonio y Bastianini. Así fue la octava victoria del año, batiendo otro récord, el de victorias en una temporada desde 2012, año de creación de Moto3 como tal.

Tras la decisión de dirección de carrera Joan partirá en el Gran Premio de Motegi, el próximo 15 de octubre, con una sanción de seis posiciones debido a "conducción irresponsable". Una sanción que podría complicar su proclamación como Campeón del Mundo de Moto3 2017 de tener una mala carrera, aunque con los ochenta puntos que saca a Romano Fenati podría hacerlo siendo segundo, entre otros resultados posibles.

"¡Fue otra carrera increíble! La carrera fue corta pero intensa porque mi neumático estaba en el límite. Realmente no esperaba una victoria aquí, sentí el cariño de los aficionados que vinieron aquí para mí y lo agradezco a todos. El frenado fue lo más importante, no sólo para esta carrera, sino a lo largo de la temporada. En Japón será el primer punto de partido, pero no quiero hacer cálculos para el título, continuaré de esta manera incluso en las últimas carreras. Para ser honesto, estoy más tranquilo ahora, esta fue una batalla clave. Me hubiera gustado ser Campeón en España, pero ahora quiero que venga antes de Valencia."