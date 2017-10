Joan Mir: "Lo que quiero es conseguir el mundial lo antes posible"

Google Plus

Entrenamientos libres del GP de Catalunya. Foto: Marc González (Vavel España).

Joan Mir está brindando una temporada perfecta a todos los que confiaron desde un primer momento en el.

Habiendo conseguido 8 victorias de las 14 posibles y con una ventaja de 80 puntos sobre el segundo, Romano Fenati, Joan puede rematar el año en Japón, consiguiendo su primer campeonato mundialista.

Aunque todo está dispuesto para que Joan se proclame campeón en Japón. Es cierto que, la sanción de 6 posiciones en parrilla por zigzaguear en la entrada a meta le obligará a escalar posiciones, algo de lo que ya nos tiene acostumbrados: en Argentina salió 16º y ganó y en Austria hizo lo mismo saliendo en décima posición.

“Cada vez lo tenemos mejor y está claro que tenerlo tan cerca me tranquiliza. Ganar en Aragón fue clave para afrontar la gira asiática con más tranquilidad o sin pensar en el título. Ahora ya no hay que pensar en el título, sino salir a disfrutar de cada carrera” afirmaba el piloto del Leopard.

“En Japón pueden pasar mil cosas, especialmente por la climatología. Lo que sí quiero es conseguir el título lo antes posible para tomarme los demás grandes premios con más tranquilidad” añadía el piloto mallorquín.

Respecto a la sanción impuesta por los comisarios Mir también habló de ella y es que, aunque la asuma no cree que esta sea justa: “Cuando hay una recta larga en Moto3, todo el mundo hace eses. Quien diga que no, miente. No puse en peligro a nadie”. zanjaba.

Ya desde el principio Mir partía como el gran favorito, pero tras esta temporada muchos lo consideran la gran promesa española. “Las cosas como son, si me dices estos números a principios de temporada no me lo habría creído” afirmaba.

El año que viene el piloto mallorquín debutará en moto2 como piloto del Marc VDS y teniendo como compañero a otro español, Alex Márquez.