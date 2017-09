El podio de Moto3, al habla: Mir ya acaricia su primer título mundial

Fotomontaje: Martín Velarde - VAVEL

La niebla apareció en Aragón en las primeras horas de la mañana y se perpetuó hasta ya avanzada la jornada de carreras, alterando todo el planning establecido. La carrera de la categoría ligera comenzó con retraso y fue reducida a 13 vueltas por los problemas ocasionados por la niebla durante el warm up. Aunque inicialmente estaba prevista a 20 vueltas, los pilotos no parecen haberse mostrado descontentos con el cambio, especialmente el actual líder del Mundial, Joan Mir, que apuntó que dar seis vueltas más “habría sido comprometido para los neumáticos y más difícil de gestionar al final”.

El de Palma volvió a subirse hoy al primer cajón del podio y acumula ya ocho victorias que le sitúan a un paso de convertirse en Campeón del Mundo: con 80 puntos de ventaja sobre Fenati y 98 sobre Canet, sus dos seguidores más directos, al piloto del Leopard Racing le vale con firmar un segundo puesto dentro de tres semanas en Japón para alzarse con su primer título de Moto3.

“Cada vez lo tenemos mejor. Me hace estar más tranquilo, porque esta carrera era clave para coger la gira asiática con más tranquilidad. Incluso sin pensar en el título, porque yo creo que ahora ya no hay que pensar mucho en el título. Hay que ir carrera a carrera y disfrutar cada una de ellas. Y ya veremos qué pasa”, comentó Mir después de la carrera. Acerca de si salir a ganar o “reservarse” en Japón, aseguró que, aunque pueden pasar mil cosas y aún es pronto para decidir, su intención será “gestionarlo para tener el título lo antes posible y así tomarse el resto de carreras con tranquilidad”.

Di Giannantonio y Bastianini, segundo y tercero respectivamente, reprocharon un zigzagueo del mallorquín en la recta de atrás que dirección de carrera desestimó al no ver nada sancionable. Mir quiso manifestarse al respecto y afirmó que es algo que “pasa siempre cuando hay una recta larga en Moto3, en una última vuelta todo el mundo hace eses”. No obstante, pidió disculpas y reconoció que no creía haber puesto en peligro a nadie.

Para el que sí fue una carrera sorprendente es para Enea Bastianini. El piloto del Estrella Galicia 0,0 aseguró que no se esperaba un final de carrera como el de Aragón, haciendo referencia al controvertido zigzagueo del líder del campeonato. “En la última vuelta he pasado tercero y nuestro objetivo era luchar por la victoria, pero no me esperaba un final de carrera como el que hemos tenido”, apuntó.

“Ha sido una carrera bonita desde el inicio, batallando prácticamente desde la primera vuelta con un grupo que se ha formado bastante fuerte. Ha sido muy importante mantenerse en las primeras posiciones para evitar riesgos”, señaló el italiano.

La tercera cita española del calendario se salda desmoronando, en las tres categorías, la profecía que establece que quien sale de la pole en Aragón gana la carrera. Tras el resultado de hoy, Mir ha sentenciado el Mundial y, si todo va bien, será Campeón del Mundo en tres semanas.