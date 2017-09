Joan Mir se niega a sacar la calculadora de momento

Joan Mir | Foto: Lucas ADSC (Vavel España)

El pasado fin de semana vimos una lección de estrategia por parte del líder del mundial de Moto3, Joan Mir. Sin embargo, asegurarse la segunda plaza en la carrera no fue por cálculos para mantener las distancias de cara a la clasificación general según él.

Tras una carrera complicada en la que solo 15 pilotos lograron terminar y volver con el pack moto-piloto completo al box y muy marcada por las condiciones climatológicas, Mir quedaba segundo a 28 segundos de Romano Fenati, el ganador en Misano.

Aunque intentó dar caza al italiano, un par de sustos en el trascurso de la carrera no hicieron posible esa lucha por la victoria entre los dos. "He comenzado empujando pero cuando he visto que la pista estaba muy resbaladiza, especialmente en las curvas de izquierdas, he intentado reducir la distancia, pero he visto que no podía hacer más".

Sin duda, este no es el tipo de carrera que más gustan en el paddock, ya que las caídas son totalmente aleatorias y le puede llegar el turno a cualquiera. Sin embargo, Mir es positivo ante la situación y comenta que "estas son las carreras donde aprendes mucho" y que quizás sea "la más difícil" que ha corrido.

El mallorquín, para tener tan solo 20 años, ha demostrado gran madurez a la hora de hablar y sobretodo, de pilotar. Tiene el campeonato prácticamente en su mano, y sin embargo dice "no quiero hacer cuentas para el campeonato". ¿Será una artimaña para quitarse presión? Sea lo que sea, los números hablan por sí solos. Lleva siete victorias este año en 11 Grandes Premios, igualando a Valentino Rossi a su paso por la que era la categoría de 125cc.

Él no querrá sacar la calculadora, pero los demás llevan con ella fuera desde República Checa.