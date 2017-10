Carrera Gran Premio de Japón 2017 de Moto 2 en vivo y en directo online

Google Plus

Y hasta aquí la carrera de Moto 2. Ahora llega el plato fuerte de la jornada, llega el turno de los pilotos de Moto GP.

Así ha finalizado la carrera de Moto 2 en el Twin Ring Motegi:

POS. PILOTO TIEMPO 1 Álex Márquez 32:08.901 2 Xavi Vierge +1.645 3 Hafizh Syahrin +3.134 4 Francesco Bagnaia +5.415 5 Mattia Pasini +5.618 6 Takaaki Nakagami +6.163 7 Miguel Oliveira +7.597 8 Franco Morbidelli +11.400 9 Dominique Aegerter +11.572 10 Lorenzo Baldassarri +14.310 11 Thomas Luthi +26.571 12 Remy Gardner +30.183 13 Marcel Schrotter +30.597 14 Ikuhiro Enokido +32.037 15 Tarran Mackenzie +35.252

Franco Morbidelli finalmente termina en octavo lugar, mientras que Thomas Luthi ha finalizado undécimo. El líder de la categoría consigue así aumentar un poco su ventaja sobre el suizo en la lucha por el título mundial.

Syahrin acompañará a Márquez y Vierge en el podio, tras conseguir remontar hasta la tercera posición.

¡FINAL DE CARRERA! ¡Doblete español en Japón! Márquez se hace con la victoria y Xavi Vierge consigue su primer podio.

15/15 | ¡ÚLTIMA VUELTA! ¡Nueva vuelta rápida para Márquez! Pasini adelanta a Nakagami, que ha perdido muchas plazas en las últimas vueltas.

14/15 | Álex Márquez aventaja en 1.4 a Vierge y Syahrin.

13/15 |Márquez hace vuelta rápida, y va lanzado hacia la victoria. Por detrás, Nakagami parece haber perdido fuerza; mientras, Morbidelli ya es octavo y Luthi undécimo.

12/15 | Xavi Vierge adelanta a Nakagami, mientras Márquez ha abierto un pequeño hueco. Syahrin también adelanta al japonés y ya está en posiciones de podio.

11/15 | Syahrin adelanta a Pasini y se coloca en cuarta posición. Álex Márquez adelanta a Nakagami y se coloca en cabeza de carrera.

10/15 | Se mantienen las posiciones en la cabeza de carrera. Por detrás, Morbidelli busca ganar plaza.

9/15 | Xavi Vierge está recortando distancias con la cabeza de carrera, parece decidido a luchar con Nakagami y Márquez.

8/15 | Álex Márquez intenta acercarse a Nakagami mientras Vierge y Pasini luchan por la tercera posición.

7/15 | ¡Vuelta rápida para Syahrin!

6/15 | Morbidelli adelanta a Luthi y se coloca décimo. Luthi ha caído hasta la duodécima plaza.

5/15 | Morbidelli adelanta una posición y ya es undécimo. En la cabeza de carrera, Márquez adelanta a Pasini y se coloca segundo, detrás de Nakagami que se mantiene líder de la prueba.

4/15 | Vuelta rápida para Pasini, que ya le ha enseñado la rueda a Nakagami. El líder del mundial se mantiene en duodécima posición, mientras que su rival directo por el título ha perdido posiciones y se encuentra décimo.

3/15 | Nakagami y Pasini buscan distanciarse del grupo, pero Álex Márquez y Xavi Vierge no se lo están poniendo fácil.

2/15 | Tras el primer paso por meta, Luthi se mantiene séptimo, mientras que Morbidelli ocupa actualmente el puesto número doce.

1/15 | ¡Comienza la carrera! Nakagami se mantiene en primera posición. Gran salida de Luthi, que ha ganado bastantes posiciones en la salida y se encuentra en séptima posición.

Arranca la vuelta de calentamiento. Sigue lloviendo en el Twin Ring Motegi y la pista sigue muy mojada.

Tras el incidente durante el WUP de Moto 3, cuando la moto de Migno ha perdido aceite, los horarios de las carreras se han visto afectados. Así, la carrera de Moto 2 comenzará a las 6:00 y será a 15 vueltas.

Takaaki Nakagami saldrá desde la pole. | FOTO: IDEMITSU Honda Team Asia

Takaaki Nakagami: 1º - 1:53.776

"Está claro que es una pole muy importante porque además es la primera de la temporada. Es fantástico porque es el gran premio de casa. Ha sido una sesión complicada, pero en cada vuelta se secaba. Muy contento porque he dado lo máximo de mí"

La pole position del Gran Premio de Japón se la ha llevado el piloto local Takaaki Nakagami, que el año próximo dará el salto a la categoría reina. Junto a él en primera fila saldrán Álex Márquez y Xavi Vierge. El líder del mundial, que no ha terminado de sentirse cómodo, saldrá desde la decimoquinta posición, y su máximo rival, Thomas Luthi saldrá desde la decimotercera plaza de parrilla.

En el segundo día de entrenamientos, aunque la lluvia respetó y no hizo aparición con los pilotos en pista, el trazado de Motegi no estaba en las mejores condiciones. El mejor tiempo en la FP3 se lo llevó Syahrin, seguido por Thomas Luthi. Franco Morbidelli fue quinto en la primera sesión del día.

Álex Márquez ha ido rápido durante todo el fin de semana. | FOTO: Lucas ADSC - VAVEL

Álex Márquez: 2º - 2’05.460

“Las condiciones de mojado han hecho mi trabajo un poco más fácil porque el esfuerzo al que he tenido que someterme ha sido mucho menor. Pero estoy muy satisfecho con el trabajo realizado que hemos hecho porque en lluvia el riesgo de cometer un error e irte al suelo siempre es mayor. Desde la primera vuelta esta mañana me he sentido con confianza y cómodo sobre la moto, lo que ha sido muy positivo. Tenemos que seguir mejorando porque los que tenemos por detrás seguro que encuentran un mejor ritmo, pero nosotros debemos concentrarnos en nuestro trabajo y aprovechar este buen comienzo para seguir mejorando.

Franco Morbidelli saldrá mañana desde la decimoquinta posición. | FOTO: Lucas ADSC - VAVEL

Franco Morbidelli: 5º - 2’06.220

“Hoy las condiciones no han sido fáciles, pero son las que son y es lo mismo para todos. Era importante no caer y cometer un error, y lo he conseguido. Hoy el objetivo era mejorar los reglajes de la moto en mojado y pienso que hemos hecho un trabajo bastante decente. Hemos mejorado a lo largo del día y estoy seguro de que mañana podremos mejorar todavía más y terminar más cerca en lo que respecta a la vuelta rápida.”

Durante la tarde, las condiciones de pista mejoraron un poco con respecto a la mañana, y los tiempos por vuelta mejoraron. En la FP2, las tornas cambiaron y fue Thomas Luthi quien marcó el mejor tiempo y Márquez tuvo que contentarse con la segunda plaza. Morbidelli dio un paso adelante con respecto a la FP1 y finalizó en cuarta posición.

Ya en territorio japonés, durante la FP1 Álex Márquez se llevó el mejor tiempo, seguido de Luthi. El líder el campeonato fue quinto, a nueve décimas de su compañero de equipo. La lluvia hizo acto de presencia durante la sesión, lo que favoreció que pilotos poco habituales estuviesen delante, como fue el caso del malasio Hafizh Syahrin, que terminó la primera sesión de entrenamientos en tercera posición.

Tras la caída de Franco Morbidelli en Misano, Thomas Luthi se colocaba a tan solo nueve puntos del líder, acercándose así al título mundial de la categoría intermedia. Sin embargo, tras el Gran Premio de Aragón, en el que Morbidelli se alzó con la victoria y Luthi solo pudo ser cuarto, el italiano ha vuelto a aumentar su ventaja al frente de la clasificación.

Thomas Luthi se hizo con la victoria en 2016. | FOTO: Mirco Lazzari gp

El suizo Thomas Luthi se alzó con la victoria la pasada temporada tras una carrera en la que mostró su mejor faceta como piloto. Junto a él, subieron al podio el actual líder del mundial, Franco Morbidelli y el japónes Takaaki Nakagami. La cara negativa de la prueba la protagonizó Johann Zarco, que fue penalizado con treinta segundos al finalizar la prueba por conducción irresponsable tras un accidente con Sam Lowes en el que este se fue al suelo.

Para este fin de semana se esperan lluvias en toda la zona, con una temperatura máxima de 18º y la mínima en torno a los 14º.

Thomas Luthi es el piloto con más victorias en el trazado nipón en la categoría intermedia, con un total de dos. Sin embargo, fue Franco Morbidelli quien batió la pasada temporada el récord de la pista, que ahora mismo está en 1:50.788.

Vista aérea del Twin Ring Motegi. | FOTO: Twin Ring Motegi

El Twin Ring Motegi se encuentra situado en el distrito de Kanto, en medio de un paraje montañoso. Fue construido por Honda como laboratorio de pruebas, y desde 1999 acoge una prueba del Campeonato del Mundo. Cuenta con una longitud total de 4 km y 800 metros y una anchura de pista de 15 metros. Su recta más larga mide 762 metros y sus catorce curvas se dividen en seis a izquierda y ocho a derecha.