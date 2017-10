Márquez y Morbidelli lucen en un día lluvioso

Carrera del Gran Premio de Aragón. Foto: Marc González (Vavel España).

El dia amanecía lluvioso con una temperatura máxima de 14 grados y tras una bandera roja en la categoría reina por culpa de una intensa tormenta, los pilotos de Moto2 salían a pista.

A pesar de las lesiones que dejaron a Alex Márquez sin correr en el Gran Premio de Aragón, el piloto de Cervera ha marcado una vuelta en 2:05:406 que le ha servido para colocarse primero a casi medio segundo de ventaja del segundo más rápido, el suizo Thomas Luthi.

En la segunda tanda de entrenamientos Alex ha tenido un rival con el que ha estado intercambiándose la primera posición, el segundo clasificado del mundial, Luthi. Tan solo cuatro pilotos han conseguido rodar en unos tiempos similares a los del español.

Tras estos entrenamientos libres podemos afirmar que el piloto español del Marc VDS ha comenzado de manera muy positiva el principio de la gira asiática que pasará también por Malasia y Australia. Ya que, a pesar de que la combinada de tiempos ha sido para Tom Luthi, Alex tan solo ha quedado a 0,2 del suizo.

Si hablamos del actual líder del mundial, el inicio tampoco ha ido muy mal para Morbidelli, puesto que en ambas sesiones ha estado rozando el top 3 y ha terminado en la combinada de tiempos con un quinto puesto que le da mucha confianza de cara a las próximas sesiones.

Aunque ha estado marcando tiempos muy rápidos, el piloto italiano no ha querido arriesgar en el primer día, ya que las condiciones de la pista invitaban a tener un fallo fácilmente, y a estas alturas del mundial no se lo puede permitir.

Álex Márquez: 2º - 2’05.460

“Las condiciones de mojado han hecho mi trabajo un poco más fácil porque el esfuerzo al que he tenido que someterme ha sido mucho menor. Pero estoy muy satisfecho con el trabajo realizado que hemos hecho porque en lluvia el riesgo de cometer un error e irte al suelo siempre es mayor. Desde la primera vuelta esta mañana me he sentido con confianza y cómodo sobre la moto, lo que ha sido muy positivo. Tenemos que seguir mejorando porque los que tenemos por detrás seguro que encuentran un mejor ritmo, pero nosotros debemos concentrarnos en nuestro trabajo y aprovechar este buen comienzo para seguir mejorando.

Franco Morbidelli: 5º - 2’06.220

“Hoy las condiciones no han sido fáciles, pero son las que son y es lo mismo para todos. Era importante no caer y cometer un error, y lo he conseguido. Hoy el objetivo era mejorar los reglajes de la moto en mojado y pienso que hemos hecho un trabajo bastante decente. Hemos mejorado a lo largo del día y estoy seguro de que mañana podremos mejorar todavía más y terminar más cerca en lo que respecta a la vuelta rápida.”

Pete Benson: Ingeniero Jefe de Franco Morbidelli

“Hoy las condiciones han sido una reto para nosotros porque el agua no es el punto fuerte de Franco. Cuando tenemos la puesta a punto buena va rápido, pero este año en condiciones de lluvia no hemos destacado. Otro problema es que Lüthi siempre ha ido rápido en mojado y hoy lo ha vuelto a demostrar. Lo importante para nosotros es ir lo más rápido que podamos y, si el domingo la carrera es en mojado, tendríamos que batirle o terminar lo más cerca posible para no perder muchos puntos en el campeonato. Espero que Franco aprendiera la lección en Misano cuando se cayó liderando la carrera, para que no vuelva a suceder. Pero en esta etapa de la temporada es importante ser listo para ganar el Campeonato del Mundo y, eso es lo que debemos hacer en este momento. Al final del FP2 hemos mejorado mucho la moto y hemos encontrado una buena dirección que debería ayudarnos a acercarnos si sigue lloviendo.”