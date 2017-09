El podio de Moto2 en Aragón, al habla: Morbidelli gana y es más líder

Morbidelli gana, y es aún, más líder del mundial.

Culpad a la niebla del retraso de las carreras de Aragón. Culpadla por que hemos tenido que esperar más de lo normal para volver a ver a nuestros pilotos y culpadla, por que si cabe, nos ha hecho tener más mono de gasolina. Hasta que salió el sol, y con él, equipos y pilotos se lanzaron a por todas.

Siempre se ha dicho, que quien sale desde la pole en Aragón, gana la carrera, con lo cual lo lógico era pensar que Oliveira iba a ganar, por que muy pocas veces, se ha incumplido este rito.

Pero todos sabían que estaba, y que aunque no saliera desde la pole Morbidelli era ese piloto destinado a romper cualquier rito, sobrepasar el muro de Motorland y arrasar con su paso por la pista, "He corrido como siempre dando el máximo y estoy muy contento. He intentado sacar distancia al principio, por que pensé que tenia algo más respecto a los rivales, pero me han alcanzado en seguida, entonces he seguido luchando y si,ha valido la pena por que he ganado la carrera y es una muy buena sensación." declaraba tras bajarse del podio donde una vez más se ha subido al escalón más alto.

Y Oliveira, el hombre que salía desde la pole, que se había mantenido al margen durante todo el fin se semana, pero que apareció para decir que él seguía ahí y que desde luego, fácil, no se lo iba a poner a nadie. "Cada vuelta que pasaba estaba mas fuerte pero tal y como nos imaginábamos ayer el principio de la carrera ha sido complicado" pero y según ha dicho " después de no haberlo conseguido en Misano, ni en Silverstone, esté es un gran resultado" aseguraba, contento por haberse vuelto a encontrar con el cajón del podio.

Y en el medio de todo el lío, apareció Pasini, diciendo que no iba a dejar que Franco se escapara, y lo demostró marcando la vuelta rápida de carrera con un tiempo de 1:54.082 y que se puso a rueda del líder del mundial y no lo soltó hasta que acabó la carrera asegurando que ha disfrutado mucho con la lucha con Morbidelli por que "se conocen bien". Está contento y se le notaba, tanto dentro del casco, como fuera, a pesar de que en la primera vuelta y con el deposito lleno "tuve que mantener la calma porque sabía que iba a ser complicado".

En cuanto a pilotos españoles, el mejor posicionado ha sido Jorge Navarro, acabando en la sexta posición, mientras que Alex Márquez tenía que retirarse debido a los dolores que le causa la doble fractura que sufrió en el pasado circuito.