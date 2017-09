Héctor Barberá y Lorenzo Baldasarri fichan por el Pons HP 40 de Moto2. Foto: Pons HP 40 Racing

Cada vez quedan menos plazas en las parillas de Moto3 y Moto2 y es que se acerca el final del Campeonato del Mundo y los equipos empiezan a dar a conocer a sus pilotos para la temporada 2018. El último en hacerlo ha sido el Pons HP 40, equipo dirigido por Sito Pons en Moto2 y que renovará sus dos caras en el box con los fichajes de Héctor Barberá y Lorenzo Baldasarri. En un comunicado hecho por el propio equipo confirmaban ambos fichajes y deseaban mucha suerte en el futuro a los dos pilotos de esta temporada, Fabio Quartararo y Edgar Pons que deberán buscarse una montura para poder competir la próxima temporada en Moto2.

Héctor Barberá deja la categoría reina tras ocho temporadas a falta de una montura competitiva y baja a Moto2 con una estructura que ya conoce muy bien, el de Dos Aguas ya estuvo en esta estructura en el año 2009 en 250cc y logró ser subcampeón del mundo. "Cuando vi la opción de bajar con Sito Pons no me lo pensé. Juntos fuimos subcampeones del mundo ganando varias carreras, es el momento de arriesgar" comentaba el piloto de Dos Aguas sobre el riesgo que supone volver a Moto2, además añadía que "el objetivo es luchar por ganar carreras y por el campeonato, no va a ser fácil pero Sito Pons y su equipo de mecánicos me pueden aportar lo que necesito". Por último se mostró agradecido al propio Sito y a los propios patrocinadores y espera poder devolver la confianza con resultados.

Al otro lado del box, la juventud de Lorenzo Baldasarri, un piloto que debutó en 2013 en Moto3 pero que subió muy rápido a la categoría intermedia, además, es uno de los pocos pilotos de la categoría que sabe lo que es subir al podio e incluso ganar. "Estoy muy contento de entrar a formar parte del equipo Pons HP 40 y quiero agradecer a Sito Pons y a VR46 la confianza depositada en mi" decía el italiano que se mostraba ya con ganas de trabajar "no veo el momento de empezar a trabajar juntos pero primero antes debo de centrarme en mi equipo, dar el máximo y conseguir los mejores resultados posibles".