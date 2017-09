El Red Bull KTM Ajo de test en Valencia

Binder en los entrenos de Valencia | Foto: Twitter

Las sensaciones no son buenas en su totalidad en la fase final del campeonato. Oliveira sigue creciendo y encara la fase final del campeonato con sendos y numerosos podios, pero la victoria no llega por parte del portugués. La otra parte, Binder, no termina de engrasar y las sesaciones no son tan buenas con el piloto africano. Además, el equipo no ha conseguido (en lo que llevamos de campeonato) ninguna victoria en Gran Premio. Por ello, el Red Bull KTM Ajo ha decidido pasar unos días en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia.

En tierras valencianas los dos pilotos han confirmado las buenas sensaciones y han probado una nueva horquilla delantera que ha acrecentado estas buenas sensaciones. Sin lugar a dudas, el Red Bull KTM Ajo quiere conseguir una victoria antes del término de la actual temporada. Es un objetivo. Por ello, han decidido realizar estos test que han reforzado sensaciones de ambos pilotos.

La horquilla delantera y el chasis propio que tan buenos resultados está dando al equipo ha reforzado sensaciones en el equipo. De hecho, Oliveira ha expuesto que tras estos dos días en Valencia se han confirmado las buenas sensaciones obtenidas en anteriores citas. Por el otro lado, Binder, ha salido reforzado y cree que para él "han sido dos días fantásticos para probar nuevas piezas y trabajar mucho".

El equipo no quiere despedir esta temporada sin una victoria. No llega. Está cerca, pero no llega. Oliveira ha estado cerca con diversos podios en Argentina (2º), Jerez (3º), Catalunya (3º), Alemania (2º) y República Checa (3º). Binder, por el otro lado, lo más cerca que ha estado de un podio fue en San Marino con un quinto puesto muy trabajado. Todo hace indicar que la nueva horquilla junto con el chasis propio del equipo darán para celebrar una victoria en el Red Bull KTM Ajo antes de que finalice la actual temporada.