Los motivos de la "caída" de Barberá a Moto2

Foto: Reale Avintia Racing

Héctor Barberá dice adiós a MotoGP. El piloto de Dos Aguas comenzó su andadura en la categoría reina hace siete años, cuando debutó con el Aspar Team en la temporada de 2010. Desde entonces ha pasado por el Pramac Racing -2012- y se estableció finalmente en el Reale Avintia en la temporada de 2013.

Aunque el curso pasado el valenciano consumó su mejor temporada hasta la fecha en MotoGP, terminando décimo de la general y logrando un preciado cuarto puesto en el GP de Malasia, este año no ha corrido la misma suerte. Barberá no ha conseguido adaptarse a la Ducati Desmosedici GP16 que está pilotando este año y los resultados hablan por sí solos, situándole el 21º en la clasificación. Esto, junto con el mal rendimiento de su compañero de equipo, Loris Baz, han llevado a una reestructuración del Reale Avintia que devolverá al de Dos Aguas a la categoría intermedia.

“Bajaré a Moto2. Tras siete años estando en MotoGP, es muy complicado estar delante y la Ducati es una moto muy difícil. Ahora quiero ganar y Moto2 es una categoría más fácil porque las motos son similares y es el piloto el que marca la diferencia”, explicó el piloto valenciano a Autosport.

No obstante, los problemas de Barberá con la GP16 quedaron evidenciados desde el primer momento, cuando la temporada pasada tuvo la oportunidad de subirse a la moto en dos ocasiones y terminó en el suelo en ambas. La falta de confianza sobre la moto y la desmotivación que ello conlleva han ido in crescendo junto con los malos resultados del piloto, alcanzando un punto de no retorno tanto para el piloto como el equipo.

“Tengo muchos problemas con esta moto. Cuando freno fuerte tengo muchas vibraciones. Es imposible apretar. Cuando llevé esta moto el año pasado en Motegi y en Australia, me caí en ambas carreras. No tuve buenas sensaciones. Cuando la probé nuevamente en Valencia, el mismo problema. Después de 10 o 12 carreras, es imposible empujar. He tenido este problema durante todo el año”, apuntó el #8.

Aunque todavía no se ha hecho el anuncio oficial, Héctor Barberá bajará a Moto2 con el Pons Racing, viejo conocido para el piloto, que disputó cinco temporadas con este equipo cuando la categoría intermedia era todavía 250cc.