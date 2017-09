Syahrin, el piloto más contento de Moto2 en el GP de San Marino

Google Plus

Syahrin en el podio después de cinco años | Foto: zimbio.com

El Gran Premio de San Marino y la Riviera di Rimini dio para mucho más que solo ver carreras de motos. Valentino Rossi no estaba. Álex Márquez tenía fractura de cadera. La lluvia que hizo acto de presencia el domingo. El recital de caídas en Moto3. Otras tantas en Moto2 que incluían al líder de la categoría, Franco Morbidelli. Recortada de puntos de Luthi. La caída de Marc Márquez en el warm up que terminó con "besitos" a toda la grada amarilla que aplaudía fervorosa. Las últimas vueltas de la categoría reina que casi provocan más de un infarto en los espectadores. Un doblete suizo. Un malayo al borde de las lágrimas.

Y es que no es para menos. Hafizh Syahrin, el piloto malayo del Petronas de Moto2, volvió a subirse al podio casi cinco años después. Esta vez tenía una razón más para celebrar su tercer puesto. Este había sido por méritos propios y no por condiciones climatológicas que obligaron a parar el GP de Malasia en 2012. Aunque esta vez en el circuito de San Marino también estuvieron al límite de la bandera roja a causa de la lluvia y el agua en pista, la carrera no se paró y el malayo tuvo la oportunidad de completar la carrera y acabar en el podio.

Justo hace un mes se conocía que el piloto no continuaría en el Petronas el año que viene debido a los malos resultados junto con diversos problemas y malentendidos, y fichaba por el equipo del SIC (Sepang International Circuit) Racing Team.

Durante todo un año el equipo, y sobretodo, el piloto, han buscado mantenerse en top 5, cosa que ha sido imposible y que ha originado la ruptura con el equipo. Ahora que Syahrin irá a otro equipo el año que viene, ese top 5 llega, aunque de seguro que ha sido más que bienvenido por todos los integrantes del box. Este tercer puesto ha hecho que hasta el mismo piloto se emocionase de alegría en la ceremonia del cava en el podio junto a los dos suizos, Aegerter y Luthi.