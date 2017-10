Previa Suzuki Ecstar GP de Japón: necesidad de mejorías y resultados

Andrea Iannone en el Circuit de Barcelona-Catalunya | Foto: Marc González - VAVEL

Para Suzuki, este Gran Premio de Japón es distinto a todos ya que la fábrica corre en casa. Antes de llegar posteriormente al Gran Premio de Aragón, sus pilotos hicieron dos jornadas de test allí para recopilar más datos sobre la moto de cara al desarrollo de ella en la temporada que viene o para algún cambio que pueda aplicarse en estas últimas cuatro carreras.

“Estamos terminando el campeonato y estamos ansiosos por hacerlo de la mejor forma posible. Esta es una de las carreras más emocionantes para Suzuki, su carrera en casa. Motegi es una de las habituales pistas de parada y marcha, pero tenemos buenos recuerdos de la experiencia del año pasado”, explicaba Davide Brivio, mánager del equipo.

Andrea Iannone

Iannone en el GP de Aragón | Foto: Lucas ADSC - VAVEL

Es el piloto veterano del equipo Suzuki Ecstar. Ha tenido cinco ceros en carrera este año (Qatar, Jerez, Alemania, Gran Bretaña y San Marino), lo que hace ver que llegó con más expectativas de lo presenciado hasta ahora. En el Gran Premio de Aragón, partía desde la décima posición y tras una buena salida, perdió posiciones hasta acabar decimosegundo. A pesar de ello, fue un fin de semana positivo ya que mejoró generalmente de cara al futuro también.

“Este fin de semana hemos luchado menos que en otros Grandes Premios recientes y espero que esto sea un buen reinicio para Suzuki, el equipo y yo. El aspecto más positivo es que juntos estamos buscando mejorar, reducir la brecha con nuestros rivales, y resolver algunos de nuestros problemas. En cualquier caso, estoy contento con nuestro rendimiento incluso con las dificultades”, declaraba el piloto italiano acerca del último Gran Premio.

Encarando ya Japón, el italiano dijo: “Estamos esperando que muchos ingenieros se unan a nosotros en el circuito, y será interesante conocer a todas las personas que desarrollan la moto del piloto cada fin de semana. Es una oportunidad de hablar directamente con ellos y también creo que estarán contentos de ver su GSX-RR en vivo. El circuito en sí parece ser bueno para nosotros. Estamos haciendo muchos progresos últimamente con el desarrollo y esperamos tener una carrera positiva”.

Alex Rins

Rins en el GP de Aragón | Foto: Lucas ADSC - VAVEL

El joven piloto español ha consolidado tres top ten, pero su lesión de muñeca en Austin hizo que se perdiera cinco carreras y no le ha dado tiempo a demostrar todo el potencial que tiene. Álex luchó en Aragón para encontrar buenas sensaciones en la moto. El salto al principio fue positivo, pero luego perdió algunas posiciones en la primera vuelta. Su intento de recuperarse continuó hasta el final, pero fue incapaz de mejorar un decimoséptimo puesto.

“Ha sido la carrera que más me ha costado hasta ahora. Al principio me fue bien y gané posiciones, pero antes de terminar la primera vuelta perdí algunas. Varios pilotos me han adelantado en la frenada, que es donde más lucho. Tuve un tiempo difícil para adelantar pilotos y no pude establecer un ritmo. El lado positivo es que esta experiencia nos sirve bien para el futuro y hemos aprendido muchas cosas hoy", zanjaba así el Gran Premio de Aragón el piloto de Valdealgorfa.

Preparando la concentración de cara al primer duelo de la gira asiática, aseguraba: “Estoy muy contento de probar el circuito con una máquina de MotoGP y será divertido conocer a todas las personas que trabajan en el proyecto de MotoGP de la fábrica. Ahora nos enfrentamos a tres carreras consecutivas y va a ser interesante comprobar cómo funciona todo después de las pruebas realizadas en el circuito de MotorLand después del Gran Premio de Aragón”.