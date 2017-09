Ana Carrasco, una victoria para la historia

Google Plus

Circuito de Portimao, 17 de septiembre de 2017 una fecha y un lugar que pasaran a la historia del motociclismo tanto nacional como internacional. Categoría de Supersport 300, carrera en grupo hasta el final, en el grupo de cabeza se sitúa Ana Carrasco persiguiendo su primera victoria, la murciana sale bien colocada de la última curva para tratar de aprovechar los rebufos y lo hace, Ana cruza la meta en primera posición y se desata la euforia en el box del ETG, también la propia Ana sobre la moto rebosa euforia. Los aficionados del motor tienen una fecha, un circuito y un nombre propio que no olvidarán nunca, Ana Carrasco ha escrito su nombre en los libros de historia del motociclismo al convertirse en la primera mujer en ganar una prueba en el marco del Campeonato del Mundo.

Tras dos temporadas en el CEV, en 2013 y con tan solo dieciséis años, el Team Calvo le dio la oportunidad de saltar al Campeonato del Mundo de Moto3 convirtiéndose en la mujer más joven en competir en el Mundial, esa temporada logró su mejor resultado en el mundial siendo octava en el GP de la Comunidad Valenciana. Los buenos resultados le dieron la posibilidad de seguir en el mundial con el RW Racing en el año 2014 y en 2015 lo hizo en la estructura del RBA Racing Team, un cúmulo de dificultades y lesiones le privaron del privilegio de seguir en el mundial.

Dispuesta a seguir luchando por ser una de las mejores pilotos del mundo, en 2016 participó en el Campeonato de Europa de Moto2, con motos de 600cc y cuatro tiempos.

Para este 2017, el nacimiento de la nueva categoría en el mundial de Superbikes de Supersport 300 le llegaba una nueva oportunidad de demostrar su talento. Una carrera le bastó a Ana, en el debut de la categoría en casa, en el circuito de Motorland, la piloto española se colaba en el TOP10 acabando algo lejos de los primeros puestos. En Assen, Ana ya se sintió más cómoda y logró una séptima posición a tan solo dos segundos del ganador. En las siguientes carreras logró sumar puntos en todas las carreras y a pelear por los puestos de TOP10 en alguna de ellas. Sin embargo, llegó Portimao, uno de los pocos circuitos que Ana no conocía, pero eso no fue un problema para ella, se posicionó tercera en parrilla y no dudó en engancharse al grupo de cabeza durante la carrera. Con un grupo formado por cinco pilotos se llegó a la última vuelta, logró posicionarse bien a la salida de la última curva y, aprovechando los rebufos, consiguió alzarse con la victoria por tan solo 53 milésimas.

Esta victoria marca un antes y un después en el motociclismo femenino, además de significar, obviamente, la primera victoria de una mujer en la categoría de Supersport 300, la victoria de Ana Carrasco la convierte en la primera mujer en conseguir una victoria en cualquier Campeonato del Mundo. Ana Carrasco ha logrado hacer historia, pero, no se conformará con esto, Ana tiene hambre de más y buscará luchar por más victorias antes de que finalice el año.