Borja Quero y el Team Tack Kawasaki se unen para terminar esta temporada 2017

Fotografía: RFME CEV

Borja Quero volverá a formar parte de la parrilla de Stock600 del CEV RFME. Quero ha llegado a un acuerdo con el Team Tack Kawasaki, equipo con el que finalizará lo que queda de esta temporada 2017, cubriendo así la vacante que deja Javier Orellana al abandonar la estructura tras la última carrera celebrada en el circuito de MotorLand.

Borja Quero, nació en Madrid el 27 de Febrero de 1999, con tan solo nueve años empezó su andadura en el mundo del motor. En 2009 se iniciaba con una minimotard de 90 cc, tan solo dos semanas después de probarla, decidió participar en su primera carrera de velocidad, en la que conseguiría un tercer puesto, quedando justo despues de Arón Canet (actual piloto de moto3 del mundial). Desde entonces ha sido siempre un no parar y aunque a veces los recursos económicos no han ayudado a que Borja tuviera la mejor moto, no se ha rendido nunca.

Ya en el año 2015 empezaría a competir con una 600, en este caso en la categoría de Open600 del RFME CEV, donde conseguiría muy buenos resultados, lo que le dio la oportunidad de poder participar en un futuro en 600, pero esta vez lo haría dentro de la categoría de Stock. Actualmente Quero se encuentra en la cuarta posición del campeonato, a pesar de no haber conseguido ningún punto para su casillero en las carreras de Navarra y MotorLand, quedando todavía por disputar las carreras de Albacete y Jerez.

El Team Tack Kawasaki y Borja Quero ya están preparados para afrontar las dos pruebas que quedan para zanjar la temporada 2017. El piloto madrileño luchará para subirse en lo más alto del podio en la carrera de Albacete, que se disputará el próximo uno de Octubre y también en la última carrera del campeonato que será en Jerez y se llevará a cabo el 29 de Octubre. Con estas dos carreras se zanjará una apasionante temporada del RFME CEV.