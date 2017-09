Google Plus

María Herrera: "No es una fractura muy grande, intentaré llegar a Aragón" | FOTO: Lucas ADSC (VAVEL España)

Durante la parte final del warm up en el Gran Premio de San Marino, María Herrera tuvo una caída en la curva 6 al fallarle el tren trasero debido a las condiciones en mojado de la pista, lo que provocó que saliera por los aires con la mala fortuna de caer sobre su clavícula derecha que tenía ya tocada desde que se la rompió en Malasia el año pasado, y hacerse una rotura no lo suficientemente grave para impedirle correr en Aragón.

A lo largo de todo el fin de semana, las curvas 6 y 16 fueron las más accidentadas. Se llegaron a producir hasta 140 caídas entre las 3 carreras de las categorías del mundial. A pesar de que el asfalto de Misano date de 2015, incluso años atrás hubo carreras en las que se decidió no correr si llovía.

Tras la caída, se le trasladó a la clínica del circuito para realizarle las pruebas necesarias y saber hasta qué punto había afectado la caída. A los minutos de estar allí, los médicos llegaron a la conclusión de declararla no apta para correr la carrera que horas más tarde se realizaría en el trazado italiano.

Aún así, le dijeron que realizando el tratamiento adecuado para lidiar con la lesión, había muchas posibilidades de que fuera apta en el Gran Premio de Aragón, exactamente dos semanas más tarde de la caída.

La piloto decía que "Tiene ganas de correr en casa y por nada del mundo se lo quiere perder. Lo intentará a tope", mostrando sus ganas de que el dolor vaya a menos y empezar cuanto antes con la rehabilitación teniendo 11 días para recuperarse.

Este año en el que los resultados no le llegan a la única piloto del mundial, esta noticia era una de las cosas que empeoraban la situación para ella, que no continúa con el AGR Team y para este, que posiblemente no seguirá en el campeonato.