Aleix Espargaró: "No hemos sido capaces de demostrar nuestro potencial" | FOTO: Marc González VAVEL

El mayor de los Espargaró muestra un enorme fastidio tras ver que no llegan los resultados aun con tanto sacrificio y trabajo. Y es que el español lleva un todo el año desarrollando su moto y declarando que está muy contento y que se siente muy cómodo con ella adaptado a la perfección, pero en las 13 carreras que actualmente llevamos, ha roto motor varias veces. Además en el Gran Premio de Gran Bretaña tuvo que retirarse por un problema mecánico, causa que parece dar dolores de cabeza a la fábrica italiana.

En la última carrera partía en la novena posición de parrilla para carrera, pero en su lucha por conseguir el top 10 se fue al suelo en la decimocuarta vuelta por un fallo del tren delantero en las complicadas condiciones de Misano. Horas después de la carrera pedía disculpas públicamente al equipo italiano por la caída.

Durante el fin de semana el dorsal 41 ya daba su opinión si llovía en carrera: “Yo no correría en agua. Todo el mundo decía en la Safety Comission que no correrían en mojado pero, ya sabes, cuando la luz se pone verde todos salen. Lo vimos en Moto2; es muy peligroso. Nosotros llegamos a más de 300 km/h a la frenada, si bloqueamos la delantera a 300, la moto sale directa contra las barreras…”, decía. Aunque razón no le faltaba y tras más de 30 caídas en las categorías inferiores, todos los pilotos estaban a favor de correr pese a las condiciones.

Y es que después de dos carreras sin puntuar, el piloto de Granollers aseguraba que “no se sentía bien desde el warm up y que las condiciones eran muy difíciles”. También dijo que “hizo cambios antes de la carrera respecto a la mañana y aun así tuvo problemas con la goma delantera antes de irse al suelo, aunque todavía no ha perdido sus ganas de luchar por hacer top 10 llevándose puntos para casa y por su equipo”, mostrando que la motivación que tiene por hacer de su moto luchadora por posiciones de cabeza todavía se mantiene en pie.